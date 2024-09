La Ciudad de las Artes de Valencia ofrece descuentos del 50 % en los pases La Ciutat y Oceanogràfic

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València ha puesto en marcha una promoción con descuentos del 50 % en los pases Amigos de La Ciutat y el pase Amigos del Oceanogràfic, que comenzará el 1 de octubre y tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

El pase Amigos de La Ciutat permite repetir la visita las veces que se quiera en el Museu de les Ciències, Hemisfèric y Oceanogràfic durante el último trimestre del año.

Con esta promoción se pueden adquirir pases con precios desde los 49 euros, en la modalidad de reducida/familiar, y desde 60 euros para adulto.

De esta manera, las personas usuarias podrán rentabilizar su visita al complejo al mejor precio y disfrutar de las exposiciones dedicadas en 2024 al espacio en el Museu de les Ciències, informa la Generalitat.

Entre las muestras, destacan 'La Luna al alcance de tus manos' y 'Up to Space. Misión Espacial', de la cartelera del Hemisfèric incluidos los últimos estrenos 'Auroras. Luces del Norte' y el planetario musical 'Pink Floyd. The Dark Side of The Moon', además de la entrada ilimitada al Oceanogràfic hasta fin de año.

El acuario de la Ciutat de les Arts i les Ciències cuenta también con su propio pase al que se le aplicará el mismo descuento del 50 por ciento a partir del 1 de octubre.

Desde 40,50 euros (modalidad reducida/familiar), se podrá adquirir el pase Oceanogràfic que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Ambos pases incluyen además una serie de ventajas y descuentos en actividades e instalaciones que pueden consultarse en la web de Amigos de La Ciutat y del Oceanogràfic.