Los datos del caudal que llevó el barranco del Poyo el día de la riada desaparecen de la web de la CHJ

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no tiene la web más intuitiva del mundo. Tampoco puede decirse que destaque su diseño. Eso sí, recoge los datos existentes que van recogiendo los medidores de caudal existentes en la cuenca, de tal manera que puede saberse en tiempo real el estado de los puntos considerados claves para la gestión de la cuenca.

El pasado 29 de octubre, a las 18.00 horas marcaba que el caudal de esta rambla era de 1.938 metros cúbicos por segunda, una cifra a la que no se entiende que se haya podido llegar sin que inmediatamente sonase una alerta que avisase a toda la población de riesgo de que estaban en peligro de muerte. Pues bien, no solo eso no ocurrió de manera inmediata, sino que además, días después esos datos han desaparecido de la página web. Así lo han detectado en la Generalitat valenciana, pero se trata de un detalle que también han percibido aquellos que consultan esta web con frecuencia y que en los últimos días lo han vuelto a hacer casi de manera compulsiva para tratar de buscar respuestas a esta tragedia que ya se ha cobrado más de 212 vidas humanas.

