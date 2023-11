El PP espera una "respuesta masiva" a su manifestación contra la Amnistía en Valencia

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado este sábado que "hay ganas" de salir a la calle para "decir basta ya a Pedro Sánchez" y clamar contra la amnistía que pretende el presidente del Gobierno.

En un comunicado, Pérez ha señalado, en la previa a la concentración convocada mañana en València, que su partido espera que la ciudad se convierta en "un clamor" y lance "un mensaje a toda España de unidad en contra de la amnistía".

El acto tendrá lugar a mediodía en la Plaça dels Furs, con la presencia del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PPCV y president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otros.

"Estamos viviendo un momento crítico a nivel nacional con los pactos de Pedro Sánchez para vender España. La concentración de mañana es una manera de alzar la voz para decirle a los socialistas que no todo vale para mantener el poder a costa de lo que sea", ha dicho.

Pérez Llorca ha indicado que esperan una "respuesta masiva" a la cita, a la que "no solo acudirán militantes y simpatizantes populares de las tres provincias de la Comunitat Valenciana", pues su formación hace un llamamiento a "cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con los planes de Pedro Sánchez y no esté dispuesto a quedarse de brazos cruzados".

"Los valencianos no nos vamos a quedar callados ante esta vergüenza y la quiebra del Estado de derecho y de la seguridad jurídica. No queremos que en España decidan quienes quieren romperla, con un Gobierno hipotecado por los separatistas e independentistas y los grupos minoritarios", ha concluido.