Para Paca Sauquillo "Madrid no tiene nada que ver con el País Vasco o Asturias"

La polémica está servida. A falta de las puntualizaciones... La presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, ha calificado de "positivo" que el Gobierno celebre reuniones bilaterales con las comunidades autónomas porque "España es diversa y nada tienen que ver unas con otras, y la solidaridad va entre todos".

"A mí me parece que es positivo que haya reuniones. Vamos a ver qué es lo que se saca de esas reuniones, pero yo no tendría miedo. O sea, a mí me parece que el miedo es negativo, yo lo que creo es que en una España diversa y solidaria, lo que hay que hacer es que todos mantengamos un estado de bienestar", ha asegurado este sábado en declaraciones antes de participar en una concentración a favor de Palestina.

"La solidaridad no va porque haya reuniones bilaterales; la solidaridad va entre todos los que somos de todas las comunidades. Por lo tanto, a mí me parece que es positivo que haya reuniones bilaterales" entre el Gobierno y cada una de las comunidades autónomas, porque "España es diversa y no tiene nada que ver Cataluña, el País Vasco, Galicia o Asturias con Madrid", ha argumentado.

En su opinión, lo "negativo es pensar siempre que el otro va a sacar más que uno", cuando lo que se necesita es que España tenga buenos hospitales, buenos centros de educación. "Por lo tanto, a mí no me preocupa lo de que haya reuniones bilaterales. Es más, me parece muy positivo", ha asegurado.