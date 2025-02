La Generalitat ultima su personación en la causa contra el hermano de Ximo Puig para recuperar bienes

La Generalitat ultima su personación en el procedimiento contra Francisco Puig, hermano del expresidente Ximo Puig, en la causa judicial que investiga subvenciones para el fomento del valenciano con el fin de recuperar, en su caso, "los bienes usurpados a los ciudadanos".

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que los servicios jurídicos van a analizar todas las consecuencias legales y sobre todo, el informe que haga el fiscal para pedir el procesamiento de Francis Puig y se da por segura la personación de la Generalitat en el procedimiento abreviado contra los investigados Francisco Puig y Juan Enrique Adell, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente, en el marco de la causa en la que se investigan subvenciones de la Generalitat para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y Mas Mut Produccions SL (administrada también por el primero de ellos) entre los años 2015 y 2018.

Mazón ha manifestado, preguntado al respecto, que hoy en día "la mejor manera de hacerse rico en España es ser hermano de un presidente, de un secretario general del Partido Socialista".

También se ha vuelto a pronunciar sobre el congreso del PSPV-PSOE celebrado este fin de semana y las "comparaciones" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha agradecido porque la considera "una referencia, que está resistiendo todos los días a ataques furibundos del sanchismo".

"Quiero agradecer que me comparen con Isabel Díaz Ayuso, que la tengo en gran estima, y creo que está haciendo una labor extraordinaria, especialmente resistiendo a los ataques del sanchismo todos los días, cosa que a mí también me ocurre", ha dicho en alusión a la "campaña atroz y furibunda" que, según ha dicho, el Partido Socialista ha emprendido contra él, contra la Generalitat y contra "el hecho de que esta comunidad esté gobernada por el Partido Popular".

Esa circunstancia, ha indicado, es "algo que no entienden, que no nos perdonan, que los ciudadanos les hayan dicho que no quieren ser gobernados por gente que le ha dado cantidades indecentes de dinero al hermano del expresidente de la Generalitat, motivo uno por los que los valencianos dijeron no al Partido Socialista", ha concluido.