Jesús María Sánchez: «El Santo Cáliz es el mayor misterio que encierra la ciudad de Valencia»

El Santo Grial y la posibilidad de que sea el de Valencia el auténtico vaso de la última cena, centran el argumento de una trama trepidante que se desarrolla en la tercera novela de este joven escritor y guardia civil, que se está haciendo un hueco con nombre propio en el género de intriga y misterio. De hecho, «Grial» ya es el libro más vendido de Amazon en el género de misterio y suspense cristiano.

Acaba de publicar su tercera novela. ¿Es usted un escritor que trabaja como guardia civil, o un guardia civil que escribe?

Mi pasión por los misterios históricos y la escritura nacieron mucho antes de vestir el uniforme, sin embargo no publiqué mi primer libro hasta después de ser guardia civil. Desde mi punto de vista, un

escritor es su vida personal, su carrera profesional y los libros que ha leído. Por lo que mi experiencia en el Cuerpo me ha dado una visión muy amplia de lo que es capaz de hacer el ser

humano, desde su absoluta oscuridad hasta su total sacrificio por los demás. Sin duda alguna, los dieciséis años que llevo en la Guardia Civil me ha enriquecido como escritor.

De dónde le viene su afición por la intriga histórica

Lo cierto es que desde niño escuchaba en la radio programas que trataban temas históricos y no podía evitar sentir una fuerte curiosidad por aquellos misterios del pasado que aún no se habían

resuelto. Escuchaba las hipótesis de los investigadores, las ideas que lanzaban al aire algunos expertos intentando arrojar luz sobre el misterio, pero nunca había una teoría sólida que resolviera

el enigma histórico. Así que con los años esa curiosidad se transformó en pasión y, al final, ocurrió lo inevitable, que terminará divulgando misterios históricos y escribiendo sobre ellos.

Presentación de la novela Grial, en Valencia La Razón

Pese a ser de Pamplona es usted un buen conocedor de la ciudad de Valencia

Nací en el norte de España, me crie en el sur y llevo afincado en Valencia desde el año 2010. Después de quince años, mi vínculo con Valencia es muy personal. Llevo muchos años viviendo

aquí, y no solo la considero mi casa, sino también una fuente inagotable de inspiración. Valencia es una ciudad que invita a ser narrada. Grial nace precisamente de esa fascinación por su patrimonio y

sus misterios, por lo que me siento muy afortunado de residir en la Ciudad del Turia y poder contar sus historias desde dentro.

Hábleme de su última novela, Grial. ¿Por qué eligió la temática del Santo Cáliz?

Era cuestión de tiempo que escribiera sobre el santo cáliz, pues mi pasión por los grandes enigmas de la historia y la inspiración que me transmite la ciudad de Valencia no me permitía desvincularme

de este reto. Hablamos de uno de los misterios más importantes de la cristiandad y el mayor de Valencia. Siempre supe que Grial nacería algún día. La historia del santo cáliz es un terreno fascinante para ser novelada. Grial es una búsqueda de la verdad, del conocimiento y de un propósito. Eso es algo que resuena en todos nosotros. Sus protagonistas, Sonia Fabrat, profesora de historia de la Universidad de Valencia y el padre Guillermo Llorens, uno de los sacerdotes que ejercen el Ministerio del Exorcismo, tienen que localizar el paradero del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en una trepidante carrera contrarreloj, mientras se enfrentan a los planes ocultos de una sociedad secreta alemana decidida a apoderarse de la reliquia. Los protagonistas deberán responder a una pregunta que lleva siglos sin

respuesta; ¿es el santo cáliz de la Catedral del Valencia el auténtico santo grial? Me interesaba muchísimo explorar qué ocurre cuando la ciencia y la religión se unen en esta

búsqueda. Además, mi propósito también es despertar al investigador que todos llevamos para invitar a una reflexión al lector y se haga preguntas sobre todas las referencias históricas, hallazgos

arqueológicos, obras de arte y enigmas del pasado que aparecen en este viaje.

Jesus María Sánchez dedica un ejemplar La Razón

¿Cuánto tiempo estuvo investigando para documentarse y poder ser tan minucioso en los datos?

Entre el trabajo de documentación y el de redacción tardé dos años. Fue un proceso apasionante, pero también muy exigente. No quería limitarme a construir una historia de ficción ambientada

simplemente en lugares reales; mi objetivo era que cada dato histórico, referencia geográfica, detalle litúrgico o arqueológico tuviera una base sólida y contrastada.

Leí numerosos ensayos y artículos sobre todas las temáticas que se tratan en la obra, me entrevisté con muchos expertos, académicos y religiosos cuyos nombres, como no puede ser de otra manera,

los hice constar en los agradecimientos. He tenido la oportunidad de visitar casi todos los escenarios que aparecen en la obra. Mi intención es que el lector se sumerja en la trama y sienta que camina

sobre huellas auténticas. Para mí, el trabajo de documentación, independientemente de que se trate de una novela de ficción, es tan importante como la escritura.

¿Su condición de guardia civil le facilita poder escribir relatos de intriga con malos muy malos, como es el caso?

Como todo el mundo puede imaginar, aquellas personas que realizamos o hemos realizado trabajo

policial hemos conocido el lado más oscuro del ser humano. No puedo negar que estas experiencias

profesionales me han servido como fuente de inspiración, porque como he comentado al principio,

un escritor se construye con una vida personal, profesional y con los libros que cayeron en sus

manos.

Tiene usted tres novelas editadas y algunos medios se han atrevido a denominarle el Dan Brown español.

Bueno, también quiero añadir que la prensa valenciana siempre ha sido muy atenta conmigo. Esta comparación la recibo por parte de los medios de comunicación con gratitud y humildad.

Todos conocemos a Dan Brown y su fenómeno mundial El código Da Vinci y consiguió algo admirable: acercar la historia, el arte y la religión al gran público a través del thriller, despertando el

interés de millones de lectores por temas que, de otro modo, no sabemos si quizás habrían explorado. Si mis novelas logran que los lectores se hagan preguntas y entretenerlos sin renunciar al rigor

histórico, me doy por más que satisfecho. Por otra parte, considero que cada autor tiene su voz y estilo de escritura, aún así acepto de buen grado la comparación.

Una productora valenciana ha comprado los derechos de su novela Confesión en la sombra. ¿Podemos saber más datos? ¿Veremos una película próximamente?

Confesión en la sombra fue mi primera novela y es cierto que he tenido la fortuna de que una relevante y conocida productora valenciana ha adquirido los derechos cinematográficos. El proyecto avanza de manera muy prometedora. Aunque aún no puedo confirmar fechas, puedo decir que el guion ha buscado el equilibrio entre el idioma cinematográfico y aproximarse lo máximo a la fidelidad del libro. La intención es que aparezca en la gran pantalla, que en un principio va destinada al cine español, pero se espera que tenga alcance internacional, lo que supone una oportunidad única para trasladar la intriga, el

suspense y la ambientación de la novela al gran público.

Está inmerso en la promoción de Grial, su tercera novela, ¿pero ya está pensando/escribiendo la cuarta?

Como dices, ahora me he visto inmerso en un torbellino de entrevistas y reportajes que son totalmente necesarios para que los lectores conozcan Grial. La próxima novela ya está pensada y

con los deberes hechos. En cuanto baje un poco el ritmo, tengo que empezar a planificar el viaje para comenzar con el trabajo de documentación. Solo te adelantaré que será una absorbente trama

sobre uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad.