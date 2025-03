El 'made in dana' de la Reina Letizia: un homenaje en forma de moda

El apoyo de la reinaLetizia a los damnificados por la dana ha sido un compromiso que también ha mostrado en sus estilismos incluyendo prendas y accesorios de empresas de cada una de las zonas afectadas, desde Picanya a Benetússer, pasando por Algemesí, Catarroja o Alfafar.

Y así, desde aquel 29 de octubre, la reina hace guiños estilísticos con el fin de apoyar y dar visibilidad a todas las zonas afectadas.

Una de las piezas más simbólicas ha sido el vestido tipo abrigo con largo midi y doble abotonadura dorada de la firma Marta en Brazil, procedente de la tienda Aloha, de Benetússer, y que doña Letizia rescató del barro de la dana.

"¡Qué ilusión! La reina llevó uno de nuestros vestidos (...) y no nos puede hacer más felices", indica la propietaria de la tienda Francis Mandingorra en su cuenta de Instagram.

"Después de todo lo que hemos vivido con la dana, tener la posibilidad de que la reina lleve nuestro vestido es de las cosas más bonitas que nos ha pasado", añade Mandingorra, quien agradece a Letizia Ortiz y a su estilista Eva Fernández el gesto.

"Gracias su majestad por apoyar a los comercios locales que hemos sufrido tanto y aún después de cuatro meses seguimos luchando para recuperarnos", subraya.

Esta pieza la estrenó Letizia Ortiz en el funeral en homenaje a las víctimas de la dana, pero se adaptó al protocolo del luto sustituyendo los botones dorados por unos negros. La reina volvió a lucir este vestido abrigo durante el XXIII concierto 'in memoriam' por las víctimas del terrorismo, pero en esta ocasión con los botones originales.

Volvió a mostrar su lado más solidario y comprometido con la moda valenciana cuando se decantó con un vestido de punto para la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, en Sevilla.

"Cuando la reina compró este vestido en mi tienda no sabía que me ayudaría tanto. Su gesto me ha dado esperanza. Eternamente agradecida", señala Carmen Galán, de la plataforma multimarca MiaModa, de Algemesí, cuya tienda quedó inundada con las lluvias torrenciales.

La primera vez que la reina apoyó a las empresas valencianas con su estilismo fue al escoger un par de pendientes de Singularu, cuyo almacén en Picanya quedó destruido por la riada.

Se trataba de un modelo en forma de estrella de acero inoxidable con baño dorado, de 18 euros, que lució durante su reunión con los representantes de la Asociación Española de Porfiria.

De esta misma firma, la reina ha llevado varios modelos a lo largo de estos meses, entre ellos unos aros de latón bañado con oro, piezas que combinó con una chaqueta de cuero roja para acudir a la inauguración de la 44ª edición de ARCO o un diseño floral que escogió para recibir a los Olímpicos de París 2024 tras su segunda visita a Valencia.

Y en su última visita a esta ciudad, combinó un traje sastre burdeos con top negro y pendientes con sello Singularu.

Pero no es la única firma de joyería valenciana que la reina ha incluido en su joyero. Cuenta con un modelo artesanal realizado con gota de vidrio, de Boira Glass, de Catarroja, que escogió para presidir el acto institucional por el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

Así como el modelo 'Oriansa Golden' de latón y colgante de piedra luna, de Sure Jewels, de Alfafar, para asistir a la representación de la ópera 'Il Trittico' en Bilbao o el modelo largo de inspiración polar que lució durante su viaje oficial a Roma y Nápoles.

Desde las inundaciones por la dana, el pasado 29 de octubre, la reina ha visitado en cinco ocasiones la zona para escuchar a los vecinos y conocer la evolución de la recuperación de las zonas afectadas, así como las de sus negocios y empresas.

Y en esa labor continua. Por ejemplo, la empresa familiar Topise, situada en Pobles del Sud, especializada en bailarinas y manoletinas, cuenta a EFE que la Casa Real se ha puesto en contacto con ellos. "Se interesaron rápidamente", aunque aseguran que todavía no han visto a la reina con ellas.

Situación que comparte Marga Piñeiro, con tienda en Massanassa. "Se interesaron por varios diseños", algunos de los cuales ya han viajado a Zarzuela.