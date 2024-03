Mazón aboga por una igualdad "efectiva y real, nunca una marca protegida solo por unos"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha abogado este 8 de marzo por una igualdad "efectiva, real y permanente", que "no sea una marca protegida solo por unos, sino siempre un 'copyright' de todos".

Mazón ha hecho estas declaraciones en el acto de entrega de los XXVI premios Isabel Ferrer, celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer en el palacio de las Comunicaciones de València, en el que se ha premiado la trayectoria de la catedrática Paloma Durán, la empresaria Rosana Perán y la modista Isabel Sanchis.

Tras advertir sobre el "preocupante crecimiento de la violencia sexual, especialmente entre los jóvenes", Mazón ha insistido : "no podemos eludir esa dolorosa realidad, resignarse no es una opción".

Ha agradecido a las premiadas su labor "abriendo caminos" y se ha comprometido a "no dejar que se frene su impulso trabajando para que las nuevas generaciones entiendan la lección" que dan las galardonadas cada día.

El presidente ha señalado que la igualdad "explica y define la sociedad" en la que todos quieren. "No es solo una jornada para conocer a mujeres extraordinarias, sino para hacer balance y adquirir compromisos", ha precisado.

"La igualdad no está en la agenda del Consell, sino que es la agenda, forma parte de la gestión diaria, está presente en el trabajo de todos los departamentos e impregna todas las decisiones", porque "nada ni nadie puede dejar de lado a la mitad de la población en una sociedad que se considere madura".

A su juicio, siguen siendo "sonrojantes" las cifras de mujeres en paro, la brecha salarial, el techo de cristal o la "abominable" violencia que persiste sobre la mujer.

"Hablamos de mujeres reales y de problemas reales, y por ello el compromiso solo puede ser real y sin divisiones, con la fuerza de la ley y la colaboración de todas las instituciones", ha apuntado el president, que ha mencionado los planes de igualdad del Consell, la apuesta por la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, los incentivos a las buenas prácticas empresariales en materia de conciliación o los planes de choque en dependencia.

Las premiadas

La catedrática de Derecho de la UJI Paloma Durán ha asegurado que siempre ha intentado trabajar para la promoción de la igualdad de la mujer, "pensando que así se mejora toda la sociedad", y se ha mostrado orgullosa por el recibir el premio en su tierra y por la asociación con el nombre de Isabel Ferrer y sus "sólidas convicciones".

La empresaria y directiva de las principales asociaciones de industrias del calzado de España, Rosana Perán, ha insistido en que reconocer el talento de las mujeres es "fundamental para que las nuevas generaciones tengan referentes claros a la hora de luchar por sus sueños".

"Me mueve la pasión por las personas que dan sentido a nuestras organizaciones, que son la clave para la mejora continua, la calidad, el éxito empresarial y social. Soy todo lo que mis equipos me dan cada día y lo que aprendo de ellos. Siempre he encontrado la inteligencia, la empatía y la fortaleza, no solo en el grupo Pikolinos, sino en todo el sector al que represento", ha agregado.

Por último, Isabel Sanchis ha dedicado el galardón a "todas las mujeres que luchan por sus sueños y derechos, por las mujeres trabajadoras y empresarias que han vivido en países donde su voz no se escucha".

"Me gustaría transmitir fuerza y pasión a mis hijas y a las mujeres de mi alrededor, porque eso es lo que hará que piensen que puedan alcanzar lo que se proponen", ha concluido.