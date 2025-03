Mazón recibe y pide perdón a las víctimas dana por primera vez

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha recibido por primera vez a los familiares de las víctimas de la dana en el Palau de la Generalitat minutos antes de presentar ante Les Corts los Presupuestos autonómicos de 2025. Lo ha hecho de improvisto y sin estar en su agenda oficial ante las protestas que se han recrudecido de varios de ellos frente al Palau.

El jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, ha salido y les ha dado pasado para entrar tras acceder el president a reunirse ante la concentración con pancartas. Mazón "ha pedido perdón" a las víctimas, ha asegurado que va a recibirlos a todos "en los próximos días" y ha admitido que enviar la alerta a las 20:11 horas era "tarde", según ha comentado a la prensa Juan José Monrabal, vecino de Catarroja que perdió a su madre Isabel en la riada.

El vecino asegura que Mazón tenía "la cara con lloros" y estaba "afectado" al escuchar sus apreciaciones y ha agradecido que les reciba al fin: "Hoy le he visto que tiene un poquito de corazón", ha dicho Monrabal, que asegura que llevaba varios días acudiendo a protestar sin recibirles y "es mejor tarde que nunca". El president le ha asegurado que si no lo ha hecho es por no tener el contacto de todas las víctimas y se ha comprometido a recibir de cinco en cinco a cada uno de ellos en grupos que el propio vecino se ha comprometido a coordinar. De todos modos, no se conforma: "Yo no me puedo sentir reconfortado, pero veo que por lo menos ha dado un paso para adelante, que eso es lo que tiene que hacer, no él, cualquier político", ha recalcado.

Mazón le ha achacado a los vecinos el no tener la información necesaria de las lluvias y solo calcular la Aemet "unos cien litros", según ha dicho, aunque no ha especificado dónde se encontraba en el momento en el que se reunió el Cecopi. El afectado ha achacado la muerte de su madre a una culpa histórica que ha repartido sobre todos los políticos "que han estado desde el 1780 cuando el señor Cabanilles dijo las zonas inundables".

Es precisamente en las actuaciones en lo del barranco donde ha focalizado sus peticiones a Mazón: "Lo primero que le he pedido es que limpie los barrancos desde Utiel hasta Catarroja", ha solicitado al president. "La misma culpa tiene Compromís como el PSOE, como Vox, como todos los partidos que han estado aquí desde el 1780. Ninguno de todos los políticos que ha habido han hecho nada, se ha estado construyendo en zonas inundables, sabiéndolo y ¿qué pasa? Ahora los que tenemos el problema somos los vecinos que estamos viviendo en esas zonas inundables", ha lamentado.