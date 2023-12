El modelo de red de agua potable de Valencia que ha copiado Nueva York, México o Toronto

Nueva York, México, Toronto, Houston o Hong Kong han copiado el modelo implantado en la red de agua potable de la ciudad de Valencia. El consejero de Global Omnium y CEO de Idrica, Jaime Barba, ha participado en la primera de las mesas del Foro «Comunitat Valenciana hacia el futuro» organizado por la agencia de noticias Europa Press.

Durante su intervención ha detallado el esfuerzo que ha hecho y sigue haciendo Global Omnium por innovar en el mundo del agua lo que «nos ha permitido llevar nuestra tecnología, esto es, el modelo de gestión del agua potable en Valencia, por todo el mundo».

Idrica es una «spinoff» que surge de Global Omnium con todo el caudal de conocimiento tecnológico e innovador que está en continuo crecimiento.

En el caso de esta empresa valenciana, la pandemia les hizo crecer exponencialmente puesto que las administraciones necesitaban tecnología para intervenir y controlar las infraestructuras, «algo que en Valencia ya se viene haciendo hace algún tiempo».

En la actulidad, otras ciudades españolas, y tras aterrizar en buena parte del mundo, también están apostando por esta forma de gestionar el agua con la mejor tecnología capaz de multiplicar los criterios de eficiencia, sostenibilidad y resiliencia del sistema.

En cuanto a cómo se debe afrontar el proceso de innovación, Barba ha dichoque hay dos cuestiones estratégicas: por un lado, la captación de talento y, por otro, la inclusión de una cultura que lo cuide y lo protege. En este sentido, apostó por implantar lo que se llama el «salario emocional» como motor de motivación de equipos.

Ha resaltado que en la Comunitat aúna mucho talento, pues cuentan con potentes universidades y a la vez está llena de atractivos que permiten atraerlo «porque la gente de fuera prefiere vivir aquí, porque, entre otras cosas, es un tierra segura, con una climatología atractiva y con un gran nivel de servicios, y eso es fundamental a la hora de la toma de decisiones de este tipo».

Barba ha dicho que el salto tecnológico y la innovación en una compañía es posible cuando la empresa «te permite equivocarte, si no te equivocas no puedes innovar. Hay que romper cosas y que no pase nada».

Además, ha indicado que es necesario coger todo el cocimiento de las personas que están cerca de la retirada y llevarlo al mundo digital. «Es importante conectar la generación que se va a jubilar con la que acaba de entrar, con los más jóvenes. Es fundamental unir los dos mundos». Además, «es muy importante poner galones a los que quieren innovar dentro de la organización».

Así mismo, Barba ha señalado que las alianzas, compartir experiencias y superar las barreras del mercado con una visión más amplia “es un buen camino hacia la internacionalización de éxito”.