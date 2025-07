Morant asegura que le da "envidia" la financiación singular de Cataluña e insinúa que si Mazón no bajara impuestos, la Generalitat valenciana también la tendría

A cuatro días de que el Consejo de Ministros pueda aprobar la petición de endeudamiento de la Generalitat valenciana, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha insinuado que no lo necesitan las cuentas autonómicas y que no sabría para qué dedicaría ese dinero el presidente Carlos Mazón.

"Mazón es un manirroto que no sabemos lo que hace con el dinero", ha explicado la ministra en una visita a las obras del Puente Viejo en Riba-Roja del Túria, una infraestructura del siglo XVI que el Ministerio de Transportes va a rehabilitar tras estar dañada por la dana. "Si no se lo gastan residencias de mayores, si no se lo gastan centros de día, si no se lo gastan centros educativos. ¿En qué se está gastando el dinero, señor Mazón?", ha preguntado.

Morant ha asegurado que si no hay dinero para pagar a proveedores es por "su mala gestión desde luego es la que hace que la Comunidad Valenciana no pueda avanzar" y ha acusado al presidente valenciano de malgastar el dinero a pesar de contar con "un 50% más" que en la etapa del Botànic con Ximo Puig.

A la ministra le han preguntado por la propuesta de financiación singular para Cataluña y sus efectos en la Comunitat Valenciana y ha dicho que siente "envidia" de que el Govern cuente con un presidente que colabora con el Gobierno en materia de financiación y que "basa el futuro de la comunidad de Cataluña en el diálogo". La socialista ha criticado que Mazón solo intervino en la pasada Conferencia de Presidentes para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez y ha dicho que "esa no es la vía de negociación".

La secretaria general del PSPV-PSOE ha asegurado que "Cataluña pide más dinero para poderlo destinar a sus servicios públicos y para no bajar impuestos" y que "esas dos condiciones no se cumplen en la Comunitat Valenciana", insinuando que si el Consell no rebajara los impuestos a la ciudadanía, el Gobierno podría acceder a reformar la financiación autonómica. "Hasta que no haya también una lealtad con la ciudadanía en la que valoremos qué ocurre con el dinero que recaudamos unas administraciones y otras no podemos estar de acuerdo con el señor Mazón", ha refrendado.

En ese sentido, Morant ha dicho que "no puede avanzar" si el Consejo de Ministros aprobará o no la solicitud de endeudarse con 1.816 millones con un crédito privado que ha solicitado la Generalitat al Gobierno para poder pagar a proveedores este mes de julio y que viene dada debido a la negativa del Gobierno de España por primera vez en doce años de no autorizar el extra Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para cubrir el exceso de déficit de las cuentas autonómicas valencianas de 2024.

Asimismo, ha acusado que "el Partido Popular no tiene modelo de financiación" y que lo único que hacen es "bajarle los impuestos a los que más tienen, por ejemplo, a la central nuclear de Cofrentes, que es lo mismo que decir a Iberdrola, perdonarle 17 millones de euros y mientras recortar en servicios sociales".