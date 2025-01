El Niño lleva un pellizco de suerte a la zona cero de la dana

La suerte del Sorteo Extraordinario de El Niño dejó ayer un pellizco de ilusión y alegría en algunos puntos de la Comunitat Valenciana y, muy especialmente, en los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre. La zona cero se convirtió ayer por unas horas en un nuevo punto de reunión, esta vez, para celebrar que parte del segundo y tercer premio -muy repartidos por toda la geografía española- habían dejado su huella en ellos. La localidad de Aldaia, uno de los afectados por las inundaciones, vendió el tercer premio del número «66.777» en la administración de loterías ubicada en el Centro Comercial Bonaire, uno de los que quedaron arrasados tras la riada. Actualmente, el punto sigue cerrado, pero ha repartido un total de 1.250.000 euros.

El propietario de la administración del Centro Comercial Bonaire, Pedro Joaquín Cámara, explicó a EFE que se enteró de que había vendido «algo» del tercer premio porque un compañero lotero de Mislata le envío un mensaje felicitándole. «Cuando he visto su felicitación, he pensado que algo bueno había pasado, y ya he corrido a comprobar cuánto había repartido».

Insistió en que estaba viviendo «con inmensa alegría» el sorteo mientras se encontraba en su pueblo, Ayora (Valencia), ubicado a unos 130 kilómetros de su administración de lotería, que todavía se encuentra cerrada.

Según el lotero, vendió los décimos a la Sociedad de Colombicultura de la localidad albaceteña de Alpera -cercana a Ayora- por internet y también a particulares que lo pedían por WhatsApp. Según remarcó, este año ya había repartido una serie del cuarto premio del reciente «Gordo» de Navidad y también vendió parte de un quinto del sorteo de 2023; y parte asimismo del primer y de un tercer premio de El Niño anterior. «Llevo dos años sin parar de dar premios. Estoy contentísimo», dijo mientras celebraba su suerte con amigos y familiares en la plaza mayor de su pueblo.

Este tercer premio del sorteo extraordinario dejó también pellizcos, aunque menores, en otras zonas afectadas por la riada como Paiporta, Alaquàs o Silla, así como en Meliana, Valencia, Picassent, Gandia, Manises y Oliva, en la provincia de Valencia, y Xàbia, Albir, Alicante, Petrer, Granja de Rocamora, Torrevieja y Benidorm, en la de Alicante.

Por otra parte, el segundo premio también hizo acto de presencia en diversos puntos de la Comunitat Valenciana.

Un matrimonio de loteros de la localidad de Gandia, donde abrieron su despacho de loterías hace ya 12 años, repartieron 750.000 euros, correspondientes a una serie del segundo premio, el número «6.766». Según explicó a EFE Jacinto, el propietario, vendió los décimos del segundo premio, concretamente los de la serie 43, «en ventanilla» en su despacho, en la calle Madrid de Gandia, aunque no recordaba a quién.

El lotero, rodeado de conocidos y vecinos con los que compartió la «alegría de repartir suerte», destacó que llevan «cuatro sorteos extraordinarios seguidos» dando pellizcos de los premios.

Este segundo premio del sorteo extraordinario de El Niño dejó también gratificaciones en Alicante ciudad y Elche; en Alcalá de Xivert, enCastellón, y en Puerto de Sagunto y Manises, en Valencia, según el recuento oficial de Loterías.