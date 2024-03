PSPV y Vox, la huida como estrategia

Hace ya unos cuantos años presencié por primera vez cómo la oposición abandonaba el pleno de Les Corts como señal de protesta. Los veteranos del lugar dieron importancia a este gesto de rechazo, porque no era, ni mucho menos algo habitual.

Más Noticias Política Diputados socialistas abandonan el pleno de la Diputación de Valencia después de que Vox calificara de criminal al PSOE

Como ya ha llovido bastante desde entonces, he tenido la oportunidad de ver unas cuantas de estas y admito que cada vez le veo menos sentido. Cierto es que los medios de comunicación seguimos dando relevancia a esta manera de actuar pero a mí no solo me resulta cada vez más indiferente, sino que me parece incluso un tanto irresponsable eso de salirse del hemiciclo.

Esta semana hemos visto abandonar el pleno de la Diputación al PSPV como señal de protesta a la intervención del portavoz del Vox, Sergio Pastor, quien llamó «partido criminal», entre otras afirmaciones, a los socialistas.

Solo un día más tarde, los de Vox, empleaban el mismo método aunque con una importante diferencia. En esta ocasión era en señal de protesta a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con quien gobierna en el Ayuntamiento, porque no le había dado el turno de palabra. Se ausentó, además de una importante votación.

No se me ocurren muchos más profesiones que la de político en la que uno pueda ausentarse de su puesto de trabajo cuando no está conforme con la situación que se le plantea o, lo que es más grave, no sabe cómo resolverla o hacerle frente.

A los representantes públicos les pagamos para muchas cosas. A unos para que legislen, a otros para que tomen medidas que mejoren nuestras vidas o incluso para que abran un debate público sobre asuntos sobre los que no tienen competencias.

Aunque la política espectáculo se ha convertido en los últimos tiempos en una manera de llamar la atención de una sociedad instalada en el titular, hay determinadas prácticas que empiezan a estar pasadas de moda, precisamente porque se ha abusado de ellas.