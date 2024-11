De tardar 20 minutos a dos horas: el tráfico colapsa Valencia

Marina se dirige, como cada mañana, al hospital La Fe de Valencia a primera hora para iniciar su jornada laboral. Esta sanitaria realiza siempre el mismo recorrido, cruzando una de las arterias de la ciudad, la avenida Ausiàs March, y en apenas veinte minutos llega a su puesto de trabajo. Desde hace diez días, toda su rutina ha cambiado como consecuencia de los daños provocados por la DANA. Son casi las nueve, y lleva desde las siete y media en el coche, intentando avanzar lentamente por esa misma avenida. No tiene otra manera de desplazarse, porque no dispone de transporte público cerca de su casa. Está a menos de un kilómetro de su destino, pero no sabe cuánto tiempo más tardará en llegar.

Al igual que Marina, cuatro estudiantes comparten coche para ir a la universidad, y ya llegan tarde. «Antes esta avenida la hacíamos en cinco minutos, y ya llevamos 45», lamentan mientras explican que han apostado por compartir coche para evitar más aglomeración.

Mientras tanto, en el vehículo de al lado, David explica que ha salido a las siete de casa y lleva dos horas atascado en la carretera, para un trayecto que normalmente hace en 40 minutos.

Ni las recomendaciones del Gobierno central de abogar por el teletrabajo, ni las peticiones de evitar los desplazamientos han podido poner remedio a un infernal colapso que cada mañana se repite en las principales vías de acceso y salida a la ciudad de Valencia. Desde hace una semana, y con gran parte de las carreteras dañadas y sin servicio de metro, las vías se han convertido en un auténtico embudo que ha llegado a sumar hasta 70 kilómetros de retenciones en diferentes puntos de la ciudad. Ayer la cifra que ofrecía el Centro de Gestión y Tráfico del Levante la reducía a 40 kilómetros.

La V-30 y V-31 son algunos de los puntos más saturados estos días, y desde la Dirección General de Tráfico (DGT) pidieron a la población evitar en la medida de lo posible desplazarse por estas vías. Los agentes de la Policía Local de Valencia encargados de organizar y dirigir el tráfico, en uno de los puntos más afectados por las colas viarias, la rotonda de los Anzuelos, indican que se trata de uno de los puntos clave en la distribución del tráfico, ya que siguen permanentes las restricciones de movilidad en algunas de las carreteras de la provincia.

Unas restricciones que ayer mismo desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se prorrogaron durante 72 horas más, hasta el próximo domingo, y se anunció que la movilidad de la AP-7 a la altura del baipás de Valencia podrá restablecerse a mediados de la próxima semana, permitiendo «descongestionar» algunas de las vías críticas que ahora colapsan la ciudad.

Mientras tanto, y desde las seis de la mañana y hasta prácticamente las ocho de la tarde, los efectivos de tráfico de la Policía Local trabajan sin descanso para poner orden en diferentes puntos de la ciudad. «Es muy complicado, porque hay muchas vías en mal estado», relata uno de los agentes de tráfico.

La DANA afecta a 400.000 desplazamientos diarios

La Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana estima que más de 400.000 desplazamientos diarios se han visto afectados por los efectos de la DANA en el área metropolitana de Valencia. La movilidad hacia los parques empresariales, incluso hacia aquellos no afectados, está experimentando «serias dificultades debido a los daños en las infraestructuras viales».

Para abordar esta situación, se celebró una reunión que contó con la asistencia de gerentes de áreas industriales pertenecientes a Fepeval, y la participación del Director General de Transportes, Manuel Ríos. Se destacó que muchos trabajadores están encontrando obstáculos para acceder a sus puestos de trabajo, en empresas no afectadas por la DANA. Ante este panorama, se propuso la implementación de iniciativas como el coche compartido, el teletrabajo y la flexibilización laboral en la medida de lo posible.

La Conselleria solicitó elaborar un diagnóstico detallado de la situación, especificando el origen y destino de los trabajadores afectados.