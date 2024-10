Valencia anuncia un recurso ante el TC contra el cupo catalán junto a otros ayuntamientos

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), ha anunciado este miércoles que planteará, junto a otros municipios, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra “el cupo catalán” y, además, ha exigido que los ayuntamientos estén en la próxima Conferencia de Presidentes.

“Si se detrae de la caja única, a los ayuntamientos nos van a quedar las migajas. Por eso considero que de materializarse el cupo catalán los ayuntamientos deberíamos reaccionar con un conflicto de competencias por vulneración de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional”, ha explicado.

Catalá ha protagonizado un desayuno de prensa al que han acudido, entre otros dirigentes del PP, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra.

“Al mismo tiempo el Consejo de Europa deberá investigar a España por vulnerar la carta de la autonomía local”, ha añadido, aunque ha reconocido: “no tenemos todavía un texto sobre el cupo en torno al cual plantear el recurso”.

“La reforma del sistema autonómico es necesaria, pero la municipal es urgente, la FEMP lo viene pidiendo desde hace años. El cupo catalán también es una puñalada al municipalismo”, que perderá un 10% de ingresos, ha señalado también.

Tanto el alcalde de Madrid como Cuca Gamarra se han mostrado favorables a esta iniciativa: “Tenemos una posición común en defensa del municipalismo con Valencia”, ha dicho Almeida, que ha anunciado que Madrid va a estudiar ese recurso desde “la unión del municipalismo”.

Gamarra ha considerado que la iniciativa, en el contexto de la defensa que hace Catalá del municipalismo, es “muy oportuna y necesaria”, y ha defendido que los entes locales estén presentes en el debate de la financiación autonómica y contra el cupo catalán acordado por el Gobierno y ERC.

En ese sentido, Catalá, que forma parte de la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha exigido que los ayuntamientos estén presentes en la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, que posiblemente se celebre a comienzos de diciembre en Cantabria, para hablar de financiación y de vivienda.

Además, ha manifestado su intención de no aplicar la Ley de Vivienda, a pesar de las advertencias desde el Gobierno de que la autonomías que no apliquen la norma no recibirán fondos estatales.

“El seguidismo que hace Sánchez de las políticas fracasadas en la ciudad de Barcelona no es nuestra opción. Mientras que yo sea alcaldesa vamos a aumentar las viviendas para las personas que las necesitan. En un año hemos impulsado la creación de mil viviendas de protección pública y el año que viene haremos 3000 más”, ha señalado, después de acusar al anterior gobierno municipal de haber construido solamente catorce viviendas sociales en ocho años.

“Ya puede amenazarnos la ministra, a mí no me asusta, porque su Ley de Vivienda no es la correcta y la nuestra sí, y vamos a seguir con ella”, ha declarado.

En cuanto a la amenaza de Vox de presionar al PP en una negociación nacional sobre sus pactos municipales, que cuestiona el apoyo de esta formación a los presupuestos municipales en Ayuntamientos como el que ella dirige, ha dicho: "no me preocupa”.

“Tenemos una relación fluida y trabajamos de forma práctica. No hay tensión en ese sentido en el Ayuntamiento de Valencia".