El ministro Puente y la alcaldesa Catalá se enfrentan en redes por los carriles bici

El ministro de Infraestructuras, Óscar Puente, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han protagonizado un sonado enfrentamiento a través de las redes sociales. El primero nombró a la ciudad de Valencia como un ejemplo de lo que "no ocurre en toda Europa, salvo en España". "Para ganar espacio al público y hacer carriles bici hay resistencias, pero no sucede que una vez que se ha construido un carril bici se destruya". "Eso tiene un nombre: introducir a la extrema derecha negacionista en gobiernos. La salud no tiene color político".

La alcaldesa Catalá no se quedó callada ante tal acusación y respondió directamente al ministro asegurando que estaba mintiendo. El Ayuntamiento sí que ha realizado un cambio en un carril bici en el barrio de Sant Isidre y ha convertido la calle por la pasaba en "ciclocalle" donde se limita la velocidad de los vehículos de motor. Se explicó también que se trataba de una reivindicación de los vecinos porque esa zona se había convertido en un "embudo". "Estimado Óscar Puente , dígame qué carriles bici en Valencia se han eliminado en favor del vehículo privado. Lo que usted dice es falso y ruego una rectificación".

No quedó aquí la discusión. El ministro le contestó: "Querida alcaldesa, mentir es pecado".

La alcaldesa instó al ministro a visitar la zona a la que se refiere el ministro y, además, de paso tener la reunión que le solicitó el pasado mes enero.