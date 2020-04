La cantante Marianne Faithfull ha sido ingresada en un hospital de Londres tras haber sido diagnosticada de Covid-19, según ha informado su manager, François Ravard, y recoge la prensa británica. Tal y como ha señalado su representante y también pareja, la artista se encuentra estable y responde al tratamiento.

Por su parte, la agencia especializada en el medio musical Republic Media ha revelado que “se encuentra estable y reacciona bien al tratamiento. Le deseamos una recuperación completa y rápida”, explicaban en un mensaje en redes sociales . Por su parte, su amiga Penny Arcade revelaba que “se encuentra bien, pero no habla ni recibe visitas. Ella ha sobrevivido a tantas cosas que sería una tragedia que se la llevase un virus”.

Marianne Faithfull (Londres, 1946) empezó su carrera en 1964 interpretando el tema “As Tears Go By”, compuesto por Mick Jagger y Keith Richards (The Rolling Stones). En su vida, Faithfull ha tenido que luchar contra varios problemas de salud, entre los que destacan la hepatitis C y el cáncer de mama, así como su adicción a las drogas o la anorexia.