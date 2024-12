Esta es Yurena, la madre de familia que lleva nueve años de okupa y paga la comunidad: "No creo que puedan echarme"

La 'okupación' está a la orden del día en España. Tan solo el año pasado, 15.289 viviendas fueron 'okupadas'. Los procesos de desahucio son largos y tediosos y para solucionarlo, a nivel político se está tratando de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con este cambio, los 'okupas' que cometan allanamiento o usurpación de morada podrán ser desalojados en un plazo de 15 días. Esta reforma fue aprobada en el Congreso, pero volverá al mismo tras ser vetada en el Senado por otros aspectos que van dentro de la reforma en la ley. Sin embargo, estos desahucios de los 'okupas' nunca se llegan a realizar.

Uno de estos casos es el de Yurena, madre de dos hijas que 'okupa' un piso en Las Palmas de Gran Canaria desde hace nueve años. La mujer explicó su historia en una entrevista en el canal de YouTube 'Esto puede salir mal': "La decisión la tomé cuando tuve a mis dos hijas, porque vivía con mi abuela y el espacio de la casa era reducido". Yurena defiende que no entró por la fuerza: "Tampoco tiré la puerta abajo. Me dijeron que tenían la llave de esta casa, que les diera una cantidad y me la llevé". En la entrevista, se muestra orgullosa de como ocurrió todo: "Hay gente que está dispuesta a pagar una casa con su dinero, pero a mí me salió así".

Así fue la 'okupación' de la casa

"Supuestamente tenía sus dueños, pero llevaba muchos años cerrada. Según me dijeron, fallecieron y un sobrino que tenían se quitó la vida", afirma Yurena en la entrevista. Desde ese momento han pasado nueve años y ya se ve como una 'ex okupa': "Tengo la luz y el agua a mi nombre. Pago mi comunidad. El que algo quiere, algo le cuesta. No nos lo ponen tan fácil como en otros países". La mujer asegura que tiene a los vecinos de su lado.

Casi le entran en la casa que 'okupó'

En la entrevista explicó la importancia de la buena relación con las vecinas, que incluso evitaron que entraran en la casa que está como 'okupa': "El otro día intentaron meterse en mi casa unas chicas colombianas. Enseguida me llamó una vecina para avisarme". Yurena mostró su enfado y su inseguridad: "Imagínate que llegan entrar en ese momento, ¿qué hubieran hecho?Tengo a mi perro ahí y todo. Fue a pleno día, a las 17.00 horas. Los vecinos también están asustados porque fueron a lo salvaje".

"Antes dejabas la puerta abierta. Ahora pones alarma, pones perro y protección en las ventanas y, aun así, entran y matan a tu abuela" comentaba enfadada. También añadió que durante el día cuida de su abuela, con quién vivía anteriormente, pero que no puede dejar de vigilar la casa: "Puse un poco más de seguridad, pero vengo todos los días tres o cuatro veces". "Pero bueno, no consiguieron entrar", concluyó sobre el episodio con las otras chicas.

Yurena también dejó una reflexión sobre la sociedad de hoy en día: "La sociedad no está podrida, pienso que nos pudren". Explicaba que en ocasiones "se mira al exterior en lugar de apoyar aquí". Pese a la crítica, además de ella considerarse buena persona, cree que la mayoría también lo es: "La gente es humana, pero falta un poquito más. Podríamos hacer un esfuerzo mayor".