La Unión de Actores ha decidido decidió “un voto de confianza” al Gobierno y levantar el “apagón cultural” que había programado para este fin de semana en redes sociales en protesta a la decisión inicial desde Cultura de no adoptar medidas específicas para la paliar la crisis en el sector.

"Desde la Unión damos un voto de confianza al Gobierno tras las palabras de la ministra de Hacienda y levantamos el #ApagónCultural. Esperamos que sus palabras se hagan realidad. Gracias por habernos apoyado en esta iniciativa y recordad que la Unión hace la fuerza", manifestaba este sindicato a través de las redes sociales.

La decisión del apagón cultural no era unánime y despertó muchas críticas. Por ejemplo la del ciclista José Antonio Hermida: “Pues si! Ahora es momento de ayudar y aporta de manera solidaria ,no es el momento del YO !!”,escribió en su cuenta de Twitter en respuesta a un tuit del actor Paco León confirmando que el apagón cultural no era buena idea.

Pues si! Ahora es momento de ayudar y aporta de manera solidaria ,no es el momento del YO !! https://t.co/2gDcYqI91R — Jose Antonio Hermida (@Josehermida) April 11, 2020

La propia Unión de Actores recuerdan través de un comunicado que las daños económicos y laborales en el sector son “insostenibles” y arroja unos datos en los que desvela una perdida económica de “6.853.554 · y un 23 por ciento de despidos” entre los intérpretes.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba eselviernes que estará presente en la reunión que su homólogo de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, convocará estos días con el sector cultural para escuchar sus propuestas.

El Gobierno se compromete a estudiar las singularidades de este sector para que puedan beneficiarse de las medidas generales adoptadas ya y de las que se adopten en el futuro, y para ello habrá otra reunión previa con la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Esta implicación de los ministerios de Hacienda y Economía en las demandas culturales ha sido también bien acogida por el presidente de la federación de asociaciones de empresas de teatro y danza (Faeteda), Jesús Cimarro.

"Con la unión de todas las asociaciones de artes escénicas, música y audiovisuales hemos conseguido colocar el sector de la cultura en la agenda del Consejo de Ministros", ha dicho a Efe Cimarro, que ha recordado que esta industria es "la cuarta fuente de ingresos del PIB y 720.000 familias dependen de él".

Desde que comenzó la crisis sanitaria, el ministro de Cultura y Deporte ha mantenido varias rondas de reuniones telemáticas con los principales representantes de las distintas disciplinas y actividades culturales para tomar nota de sus necesidades y facilitar que puedan acogerse a las medidas generales aprobadas por el Gobierno.

Sin embargo, en su primera comparecencia ante la prensa el pasado martes descartó la creación de fondos u otras medidas específicas para la cultura al considerar que ésta es una crisis global y que "el apoyo transversal e inclusivo es lo más razonable".

Como respuesta, cerca de cuarenta asociaciones, entre ellas Faeteda, la Asociación de Directores de Escena, la Unión de Actores, la Federación de Exhibidores de Cine (FECE), el sindicato de artistas líricos o la asociación de técnicos del espectáculo firmaron un comunicado conjunto en el que le acusaron de crispar sus ánimos e insistían en la necesidad de “dar una respuesta real y eficaz”. EFE