El próximo puente que nadie espera en el calendario laboral de Madrid 2025

La recta final de año ya está aquí y son muchos los españoles que esperan impacientes a 2025 para marcar nuevos propósitos de año. Diciembre es un mes lleno de eventos encabezados por las cenas familiares, de amigos y visitas a las mejores decoraciones navideñas de España. En Madrid, el encendido se estreno el pasado 28 de noviembre en la Puerta del Sol y, miles de ciudades más se unieron durante el Puente de la Constitución.

Sin embargo, hay españoles que prefieren pensar en el futuro que vivir el presente, por lo que organizan sus próximos festivos marcados en el Calendario Laboral de 2025, ya presentado por la mayoría de Comunidades Autónomas. Al contrario que Cataluña, donde será festivo el 26 de diciembre, los madrileños tendrán que esperar a 2025 para disfrutar de su próximo día festivo.

El próximo puente de la Comunidad de Madrid

No habrá que esperar mucho para que los madrileños disfruten de un nuevo puente. Queda menos de un mes para ese festivo que forma parte de los días de Navidad, pero que muchos se olvidan de él. Concretamente será el día 6 de enero, día de Reyes, que cae lunes y se mantendrá no laboral para disfrutar con la familia. Sin embargo, es una particularidad que disfrutarán los madrileños, ya que en otras comunidades no está marcado como festivo.

De esta forma, vuelven tradiciones como abrir los regalos de sus Majestades los Reyes Magos en casa, junto a la familia y los más pequeños, que esperan como locos encontrarse con todo lo que pidieron. Aún así, este día será el segundo festivo de 2025, ya que en la Comunidad de Madrid el primero será el próximo 1 de enero, el día de Año Nuevo.

Otros festivos del calendario laboral de 2025 en la Comunidad de Madrid

Este 'minipuente' de enero será el más deseado de los madrileños, ya que no será hasta abril cuando realmente se disfrute de unos días festivos que sirvan para descansar y desconectar del trabajo. Con la llegada de la Semana Santa, el calendario laboral de 2025 marca no laborables los días 17 de abril (Jueves Santo) y 18 de abril (Viernes Santo).

Más tarde, en el mes de mayo, esperan la festividad por el Día del Trabajo y el 2 de mayo, la fiesta de la Comunidad de Madrid otro puente que podrán aprovechar tan solo los madrileños. Ya, comenzando la segunda mitad del año, solo quedarían días sueltos que poder complementar con algún día libre de la empresa.