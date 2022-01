Muere el cantante Meat Loaf a los 74 años

El cantante estadounidense Meat Loaf, internacionalmente conocido por su éxito “Bat out of hell”, ha muerto a los 74 años, según se ha comunicado en su página oficial de Facebook. “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado. Sus hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos han estado acompañándole durante sus últimas 24 horas”, se detalla en el comunicado.

“Su increíble carrera abarcó 6 décadas, que lo vieron vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, así como protagonizar más de 65 películas, incluyendo ‘El club de la lucha’, ‘Focus’, ‘Rocky Horror Picture Show’ y ‘Wayne’s world’. ‘Bat out of hell’ sigue siendo uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos”, añaden. No se ha revelado aún la causa de su muerte.

“Sabemos lo mucho que significó para muchos de ustedes”, añaden, “y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos a través de este momento de dolor al perder a un artista tan inspirador y hermoso hombre. Les agradecemos su comprensión de nuestra necesidad de privacidad en este momento. Desde su corazón hasta sus almas... ¡nunca dejen de rockanrolear!”.

Meat Loaf FOTO: Charles Dharapak AP

Nacido como Michael Lee Aday, aunque reconocido por su nombre artístico Meat Loaf, nació en Dallas (Texas) un 27 de septiembre de 1947. Líder de la banda que lleva su mismo nombre, son autores de discos tan célebres como el ya mencionado “Bat out of hell”, así como “Bat out of hell II: back into hell” y “Bat out of hell III: the monster is loose”. Han vendido decenas de millones de copias en todo el mundo, así como el primer álbum mencionado figura entre los 35 álbumes más vendidos en la historia de Estados Unidos, acumulando 14 millones de copias vendidas.

"Bat out of hell", de Meat Loaf FOTO: Meat Loaf

Asimismo, Loaf tuvo una también activa vida cinematográfica. Paralelo a su extensa carrera musical, el artista actuó en teatro, cine y televisión, siendo su primera aparición a destacar en 1975, en la cinta “The Rocky horror picture show”, dirigida por Jim Sharman. En 1979, apareció en “Americathon”, de Neal Israel, y en “Scavenger Hunt”, de Michael Schultz.

Fue en 1980 cuando protagonizó su primera película: “Roadie”, de Alan Rudolph, junto con un reparto integrado por Alice Cooper, Roy Orbison o Deborah Harry. También tuvo el papel principal en “Dead ringer”, cinta musical basada en el álbum homónimo de Loaf, así como compartió pantalla con Anthony Michael Hall o Jenny Wright en “Out of bounds” (1986).