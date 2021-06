Ni Queen ni los Beatles: estos son los 15 discos más vendidos de la historia

No siempre se ha escuchado música en Spotify o YouTube. Actualmente acostumbramos a escuchar cualquier canción, del grupo que sea y en el momento que sea, independientemente de si pertenece a un disco o no. No obstante, esto antes no era así. En la época dorada de la música, cuando los Beatles, Michael Jackson, los Rolling Stone u otros artistas sacaban discos, estos podrían contener bien varias canciones o bien tan solo una o dos, de tal manera que era la única vía para acceder a estos nuevos temas. Así, cuando alguien sacaba un auténtico éxito, las copias se vendían hasta llegar a las millones de ventas, siendo los siguientes los 15 discos más vendidos de la historia:

15. “Appetite for destruction”, de Guns N’ Roses (1987)

Es el álbum debut de la icónica y rockera banda, así como el disco debut de un grupo más vendido en la historia musical: se estima que, alrededor del mundo, se hayan vendido 30 millones de copias. Con éxitos como “Sweet child o’ mine”, “Welcome to the jungle” o “Paradise City”, el disco logró llegar a la primera posición en las listas Billboard de Estados Unidos, donde fue certificado 28 veces disco de platino y 10 de diamante.

14. “Metallica (The black album)”, de Metallica (1991)

Es el quinto disco de estudio de la banda, producido por Bob Rock y que, desde su lanzamiento, se convirtió en el más vendido de Metallica. Contiene éxitos como “Sad but true”, “The unforgiven”, “Enter sadman” o “Nothing else matters” y, si bien en su primera semana en EE UU vendió 500.000 copias, hasta hoy se estiman 31 millones: es el disco de “metal” más vendido de la historia.

13. “21″, de Adele (2011)

La británica puso este título a su segundo álbum de estudio por la edad a la que comenzó a escribir las canciones que lo integran. “21″ fue el disco que lanzó al estrellato a Adele, encabezó las listas en más de 30 países y, hasta hoy, se han vendido alrededor de 31 millones de copias. Se incluyen en “21″ los clásicos “Rolling in the deep”, “Someone like you”, “Set fire to the rain”, “Turning Tables” o “Rumour has it”.

12. “Hotel California”, de The Eagles (1976)

Sin duda, la canción que le da nombre al álbum “Hotel California”, es de las más conocidas a nivel mundial. Para este quinto álbum, the Eagles cambiaron de formación: Bernie Leadon dejó el grupo y fue reemplazado por otro guitarrista más rockero, Joe Walsh, mientras que Don Henley daba un paso adelante como cantante y compositor. Con esto, lanzaron este disco que se estima que vendieran 32 millones de copias.

11. “Jagged little pill”, de Alanis Morissette (1995)

La canadiense Alanis Morisette se convirtió en una voz icónica durante los años 90. Con “Jagged little pill”, su tercer álbum, vio cómo su fama se extendía a nivel internacional, obteniendo un éxito rotundo y llegando a vender 33 millones de copias. En este disco podrían estar, de hecho, sus canciones más conocidas, reconocidas y exitosas: “Ironic”, “You oughta know”, “Hand in my pocket” o “Had over feet”.

10. “Bad”, de Michael Jackson (1987)

No podía faltar en esta lista el icónico e irrepetible Michael Jackson (de hecho, aparece de nuevo más abajo). El rey del pop reunió en “Bad” varias de sus canciones más exitosas. Si bien la selección de pocos temas buenos del artista es complicada, sí es cierto que en “Bad” se concentran gran número: “The way you make me feel”, “Smooth criminal” o la misma que le dan título al álbum, que ha llegado a vender unas 35 millones de copias.

9. “Led Zeppelin IV”, de Led Zeppelin (1971)

Es el cuarto álbum de la banda y, si bien no tiene título, se le conoce como “Led Zeppelin IV”. Si bien en el anterior disco que lanzaron la reacción de público y crítica fue bastante inesperada, con este nuevo álbum el grupo volvió a superar las expectativas, de tal manera que se coronó como el mejor de su trayectoria y se llegaron a vender una cifra estimada de 37 millones de copias. El disco reúne canciones como “Black dog”, “The battle of evermore”, “Starway to heaven” o “Going to California”.

8. “Come on over”, de Shania Twain (1997)

La icónica e internacional canción “That don’t impress me much” se incluye en este álbum de Shania Twain, así como “Man! I feel like a woman!” o “You’re still the one”. Una serie de éxitos que convirtieron al disco en uno de los más vendidos de la historia: alrededor de 40 millones de copias. Además, con este lanzamiento Twain rompió varios récords de ventas mundiales: se convirtió en el álbum más vendido por una artista femenina de todos los tiempos.

7. “Rumours”, de Fleetwood Mac (1977)

Es el más importante de la carrera de Fleetwood Mac, que consiguió vender unas 40 millones de copias. Es el undécimo disco de la banda británica y recibió este título por los rumores de separación de la banda que circulaban en la época de su publicación. El álbum ganó un premio Grammy e incluyen éxitos como “Go your own way”, “Don’t stop”, “Dreams” o “You make loving fun”.

6. “Saturday Night Fever”, de Bee Gees (1977)

Los Bee Gees vendieron una cifra estimada de 40 millones de copias de “Saturday night fever”, ya no por incluir alguna de sus canciones, hasta hoy, más icónicas y escuchadas, sino, ante todo, por la repercusión que tuvo la película de la que fue banda sonora. Protagonizada por John Travolta, “Fiebre del sábado noche”, dirigida por John Badham, disparó el fenómeno de la música disco.

5. “The bodygard (BSO)”, de Whitney Houston (1992)

Siguiendo con la relación cine y música, el éxito de la película “El guardaespaldas”, protagonizada por Kevin Costner y la propia Whitney Houston, hicieron que el disco de la banda sonora multiplicara sus ventas: se estiman alrededor de 45 millones de copias. Por supuesto, la canción más icónica de este disco y de Houston en general es “I will always love you”.

4. “The dark side of the moon”, de Pink Floyd (1973)

Hablaban sobre la muerte, la locura o el miedo a través de extraños ritmos y fuera del esquema musical tradicional. Y esto fue lo que convirtió al disco de Pink Floyd en uno de los más vendidos de la historia. “The dark side of the moon” arrasó con más de 900 semanas en las listas de más vendidos: 45 millones de copias hasta hoy. Incluye las canciones “Money”, “Us and them” o “Eclipse”.

3. “Bat out of hell”, de Meat Loaf (1977)

Con “Bat out of thell” (”Murciélago fuera del infierno”) Meat Loaf debutó y se alzó como uno de los más vendidos de la historia. El disco de hard rock contiene influencias de Richard Wagner, Phil Spector o Bruce Springsteen, una mezcla de estilos y sonidos que hicieron a Meat Loaf lanzarse hacia el estrellato. El álbum, que contiene canciones como “Paradise by the dashboard light”, “Two out of three ain’t bad” o “Bat out of hell”, ha llegado a vender alrededor de 50 millones de copias.

2. “Back in black”, de AC/DC (1980)

Uno de los mayores y mejores éxitos de la historia del rock. En 1980 AC/DC eclipsó al mundo, tras “Highway to hell”, con “Back in black”, el disco que definitivamente les consagró en el más alto éxito musical. Se incluyen, además de la canción que titula el álbum, otras como “Hells bells”, “You shook me all night long”, “Shoot to thrill” o “Rock ‘n’ roll ain’t noise pollution”. Se han llegado a vender 50 millones de copias.

1. “Thriller”, de Michael Jackson

Y, de nuevo, en primera posición como el álbum más vendido de la historia, Michael Jackson y su histórico “Thriller”. El rey del pop ha vendido una estimación de 66 millones de copias de este álbum, considerado por la mayor parte de la crítica como su mayor éxito, independientemente del resto de grandes canciones que alberga su discografía. En “Thriller” hay éxitos como la del propio título, así como “Billie Jean”, “Wanna be starting something”, “Beat it” o “The girl is mine”, junto a Paul McCartney.