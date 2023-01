Científicos revelan los secretos del "Niño Dorado", momificado hace 2.300 años y con lengua y corazón de oro

Fue enterrado en un sarcófago hace más de 2.300 años y con él se guardó un misterio. Poco se sabía de su identidad, pero algo estaba claro: no se trataba de un niño cualquiera, sino de alguien nacido en una destacada familia de la época. Tenía unos 14 o 15 años y se desconoce la causa de la muerte, pero tras ella se tomaron muchas molestias para asegurarse de que su tránsito hacia el más allá estuviera asegurado. Tras encontrarse su tumba hace más de un siglo, los científicos han averiguado muchas más cosas de hasta qué punto se tomaron todo tipo de cuidados con el pequeño: fue enterrado con unos 49 amuletos en su cuerpo, incluyendo un escarabajo dorado en el lugar de su corazón y una lengua de oro para garantizar que pudiese hablar en el más allá.

Los científicos de la Universidad de El Cairo han realizado una tomografía computerizada a los restos del enterramiento y han llegado a varios descubrimientos. El primero es el extremo cuidado con el que se llevó a cabo el embalsamamiento, muy costoso y meticuloso y que, junto a la riqueza de los amuletos y adornos lleva a pensar sin duda que el pequeño pertenecía a una familia de la nobleza o incluso de la realeza. Los restos habían sido colocados dentro de dos ataúdes, uno exterior con una inscripción griega en negro y un sarcófago interior de madera. El pequeño había sido enterrado con una máscara dorada, y vestía un par de sandalias. Según los expertos, las sandalias probablemente estaban destinadas a permitir que el niño saliera del ataúd, una costumbre que se relata en El Libro de los Muertos de los antiguos egipcios. "El difunto tenía que usar sandalias blancas para ser piadoso y limpio antes de recitar sus versos", según indicó Sahar Saleem, radióloga de la Universidad de El Cairo y primera autora de la investigación.

2,300 old golden boy's mummy at the Egyptian Museum Ministry of Tourism and Antiquit EFE

“El escarabajo del corazón se menciona en el capítulo 30 del Libro de los Muertos: era importante en el paso al más allá durante el juicio del difunto y el pesaje del corazón contra la pluma de la diosa Maat”, explicó Saleem sobre los hallazgos revelados. Su función era ritual: “El escarabajo silenciaba el corazón del difunto en el Día del Juicio, para no dar testimonio contra él. Se colocó dentro de la cavidad del torso durante la momificación para sustituir al órgano”.

Asimismo, uno de los grandes aciertos de este estudio es el del uso de una tecnología no invasiva que ha permitido ver los objetos del enterramiento en el lugar que fueron dispuestos, sin ser retirados para su estudio. Hasta 49 objetos estaban estratégicamente colocados a lo largo del cuerpo del fallecido, muchos de los amuletos eran de metal, probablemente de oro, mientras que el resto estaban hechos de loza, piedras o arcilla cocida. Los amuletos estaban dispuestos dentro de la momia y entre las envolturas de sus vendajes, dispuestos en tres columnas. Presentan 21 formas diferentes y el escaneo ha determinado que al menos el 60 por ciento estaban hechos de metal, muy probablemente de oro.

Los restos momificados fueron descubiertos en 1916 en un cementerio en Nag el-Hassay, en el sur de Egipto, que se fue especialmente utilizado alrededor del 332 al 30 a. C., en lo que se conoce como el período ptolemaico. Su contenido se almacenó sin examinar en el sótano del Museo Egipcio de El Cairo hasta hoy. Los expertos han podido determinar que el niño tenía 14 o 15 años, utilizando el grado de fusión ósea y las muelas del juicio todavía sin romper. Medía 128 centímetros y no estaba circuncidado, y no se pudo determinar la causa de la muerte, según el estudio. En su artículo, dicen que todos los órganos del niño habían sido extirpados, con la excepción de su corazón, y que su cerebro había sido reemplazado por resina. Su higiene dental era "excelente", según los análisis.

El "Niño de Oror" o "Niño Dorado" ya ha sido trasladado desde el sótano del Museo Egipcio a su sala de exposiciones principal, donde una presentación mostrará imágenes de tomografía computarizada y una copia del escarabajo del corazón.