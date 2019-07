Le guste o no, el live action de “Mulán” no ha comenzado con buen pie; ni Mushu ni Cri-Kee ni las canciones originales aparecerán en el remake de la película, algo que no ha sentado especialmente bien a los fans de la saga. Sin embargo, esta nueva oleada de largometrajes de Disney remozados tiene mucho tirón y otros filmes como “Aladdin”, “Dumbo” o el próximo “El rey león” han cosechado buenas cifras en taquilla. Ahora le toca a uno de los mejores exponentes feministas de la compañía, a esa heroína que sin el beneplácito de nadie para formar parte de un colectivo puramente masculino acaba repeliendo la invasión de los hunos, y este es su primer tráiler.

En el vídeo se pueden ver pequeños trazos de la película: básicamente, el teaser se centra en el principio, cuando la familia de Mulán decide casarla y condenarla a una vida que no desea; y en las batallas, una parte importante del largometraje. Una de las escenas más imponentes de la película es ese famoso momento en el que el ejército chino recibe un ataque de los hunos en la montaña y Mulán acaba provocando un alud que los engulle; eso aparece en el propio tráiler que aquí se muestra.

El lanzamiento del largometraje está previsto para el año 2020 y contará con un gran elenco de actores compuesto por Liu Yisei (Mulán), Yoson An (Chen), Jason Scott Lee (Bori Khan) o Donnie Yen (Tung).