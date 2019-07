La belleza está en no tener estrías

En una mansión apartada del mundo convive un grupo de mujeres hermosas, físicamente perfectas, junto a un hombre «guapo» que, además, es su líder. Con tres herramientas –la de la perfección, la simetría y, por qué no, el photoshop–, el único objetivo cada día de estas personas es mantener su belleza. Para ellos, el exterior lo es todo. «Hay gente que tiene fe en Dios, otra que tiene fe en el Real Madrid, otra en el trabajo... y en esta película los personajes tienen fe en algo tan actual como es la belleza», explica Jordi Arencón, director de «Bellezonismo». En esta comedia, dos corredores de rallies, de repente y en medio de una competición, aparecen en una especie de realidad paralela: la de una secta que busca su felicidad a través de mantener un cuerpo perfecto, sin una sola estría. Con una trama que puede parecer incluso chocante en los tiempos que vivimos, el director no busca mostrar a mujeres en bikini, sino transmitir que hoy día existe una obsesión peligrosa con el canon de belleza. «Vivimos en una inquisición del humor que me parece absurda», dice Arencón, y por eso aprovecha en esta cinta para trasmitir, a través de diálogos y escenas que alarmarían a cualquier persona, que la belleza está en otros puntos de la vida. «Cuando ves a un niño sonreír, cuando tu padre te da las buenas noches o cuando se te eriza la piel, ahí está la belleza», explica Arencón. Entre el reparto, Armando del Río y Yanet García protagonizan esta extrovertida historia que, en palabras del director, «se trata de una apuesta arriesgada, pero es hora de hacer cosas diferentes». Todo ello, a través de una verdad contada con humor, sin pelos en la lengua y para todos los públicos, se pongan como se pongan.