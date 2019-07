El «Don Bosco» español

Víctimas de abusos

El Hogar Nazaret acoge hoy a 82 niños abandonados por sus padres, víctimas de abusos sexuales o condenados a ser descuartizados para el comercio internacional de órganos. Criaturas de Dios que, como Manuel, vuelven a nacer y encuentran allí a un padre tierno y solícito que se desvive por ellos aun a costa de arriesgar su propia vida. «Antes vivía cómodamente, con mi sueldo de comandante castrense, vivienda y hasta chófer particular. Pero en los diez años que llevo aquí, tengo todo aquello que no se puede comprar con dinero: la satisfacción de ofrecer un futuro esperanzador a tantos niños rescatados del mismo infierno», advierte el padre Doñoro.

Este «Don Bosco» español, como antaño hiciese el fundador de los Salesianos, dedica hoy su vida entera a los niños y jóvenes más desfavorecidos. Todos los días celebra la Santa Misa con sus «niños crucificados», como él los llama.

El Hogar Nazaret muy pronto estará consagrado a San José, completando así la Sagrada Familia de Nazaret. Aunque el padre Doñoro no está solo, necesita ayuda económica para seguir adelante. De lo contrario, si el Hogar Nazaret llegase a cerrar, los infortunados niños volverían a ser explotados como esclavos en la minería o apresados por los pederastas en los burdeles. La obra atraviesa ahora por momentos de gran dificultad. Su página web (www.hogarnazaret.es) sigue siendo el vehículo para mantenerla viva. ¡Cuántos niños, como Manuel, volverían a nacer también...!

«¡Vas a morir, cura!»

El 14 de marzo de 2015 le dieron por muerto. Nos lo cuenta el propio padre Doñoro: «Tres hombres armados entran por la terraza. “¡Vas a morir, cura!”, vociferan. Instintivamente propino una patada a uno de ellos. Los tres me golpean en la cabeza con la culata de sus pistolas. Noto la viscosidad de la sangre. Me arrojan al suelo, atándome de pies y manos, y pateándome hasta que pierdo el conocimiento.

Cuando lo recupero, dos de ellos saltan encima. Advierto cómo se mueve el cuerpo; ya no siento dolor. Quizás me han dejado parapléjico. Tengo que rezar... La idea de entrar por la sala de urgencias en el Cielo me hace sonreír. En tan solo cuatro años, he enfurecido sobremanera a estos pobres desgraciados, sacando a muchos niños del infierno de la minería...».