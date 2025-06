Un tertuliano de El Chiringuito responde sobre la bandera del águila y entonces entra Gabriel Rufián

La final de la UEFA Nations League entre Portugal y España, celebrada en el Allianz Arena de Múnich, no solo fue noticia por el desenlace deportivo, sino por un episodio extradeportivo que ha generado un intenso debate en la opinión pública y los medios españoles. Durante la tanda de penaltis, las cámaras internacionales, encargadas de la realización del partido, enfocaron a un grupo de aficionados españoles entre los que uno ondeaba una bandera con el águila de San Juan, símbolo preconstitucional asociado al franquismo.

La reacción inmediata de Juan Carlos Rivero

El narrador de TVE, Juan Carlos Rivero, no dejó pasar la imagen. Apenas unos segundos después de que la bandera apareciera en pantalla, Rivero comentó en directo: “Esa bandera ya no vale, felizmente”. Su reacción fue espontánea y contundente, marcando distancia con la simbología franquista y recordando que ese emblema ya no representa a la España democrática actual. El comentario se viralizó rápidamente en redes sociales y fue ampliamente aplaudido por sectores que consideran fundamental rechazar cualquier símbolo vinculado a la dictadura.

La intervención de Rivero no pasó desapercibida en la cúpula de RTVE. El presidente de la Corporación, José Pablo López, compartió el vídeo del momento en su perfil de X (antes Twitter) y elogió públicamente al narrador con el mensaje: “Grande Juan Carlos Rivero en La 1.

Sin embargo, la reacción no fue unánime. En redes sociales, algunos usuarios y comentaristas criticaron la intervención de Rivero, acusándole de parcialidad y de no actuar con el mismo rigor ante otras banderas o símbolos, como la republicana o la estelada catalana. La controversia se instaló rápidamente en el debate público, polarizando opiniones sobre la gestión de símbolos históricos en los espacios deportivos y mediáticos.

Juanma Rodríguez y el debate histórico

La polémica alcanzó un nuevo nivel cuando Juanma Rodríguez, periodista de El Chiringuito, intervino en redes sociales y programas de tertulia. Rodríguez defendió que el águila de San Juan es un símbolo anterior al franquismo, vinculado a la época de los Reyes Católicos, y no necesariamente inconstitucional. Para ilustrar su punto, utilizó una analogía provocadora: “El Águila de San Juan es de la época de los Reyes Católicosy, por supuesto, no es inconstitucional. Todo era franquista durante el franquismo, también el arroz con leche. Pero el arroz con leche, con su canelita y su limón, lo seguimos comiendo en democracia, ¿verdad?”

Con este argumento, Rodríguez intentó desmarcar el símbolo de su uso durante la dictadura, reivindicando su origen histórico y minimizando su carga política actual.

La postura de Rodríguez no es nueva en el debate sobre los símbolos en España. La polémica no tardó en recibir réplica desde el ámbito político. Gabriel Rufián, diputado de ERC, intervino en redes sociales con su habitual tono irónico: “Las milongas que explican los fachas cuando se les pilla haciendo cosas fachas”.