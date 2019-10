“El libro debe estar por encima de las ideologías y los tiempos parlamentarios”

El Premio Planeta también es el intento de sobreponer la literatura y las letras sobre los acontecimientos de las actualidad, siempre avasalladores, siempre con su membrete de inaplazables. Pero ayer el galardón, que debía hablar únicamente de escritores y argumentos, destacar la participación anual (en esta edición LXVIII se han recibido 564 novelas procedentes en su mayoría de España y América Latina, aunque también de Estado Unidos), comentar unas tramas marcadas con la realidad social de hoy en día, como los atentados de Cambrils de 2017, el impacto del narcotráfico en Galicia, la huella que ha dejado las FARC o el traslado de etarras, se ha visto marcado por un doble evento. El primero, el setenta aniversario de la fundación del sello por José Manuel Hernández (el primer libro fue “Mientras la ciudad duerme”, de Frank Yerby) y la reivindicación de la palabra en un mundo cada vez más digital. “Llevamos más de 43 millones de obras vendidas. Trabajamos para alcanzar la máxima difusión del libro. A lo largo de toda nuestra historia, este galardón ha recibido más de 24.000 ejemplares”, comentó José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, quien remarcó que “los libros hacen una sociedad mejor. El fomento de lectura es una cuestión de Estado y es necesario que se establezcan ayudas de promoción de la lectura y defensa de los autores para que se acceda a todos los contenidos de una manera legal. El libro debería estar por encima de cualquier ideología y de los tiempos parlamentarios; debería ser un pacto común, entre otras cosas, porque haríamos una sociedad mucho mejor”.

El segundo factor es la sentencia del “procés”, que ayer se dio a conocer de manera oficial. José Creuheras señaló que “la sede social y fiscal del grupo está en Madrid y no hay ningún motivo para cambiarla”. Y destacó: “No han cambiado las condiciones del día en que tomamos la decisión. Esa decisión se tomó para buscar la seguridad jurídica. Esa condiciones no se han modificado. Si cambiaran, nosotros lo reconsideraríamos y cambiaríamos, pero hoy no lo contemplamos”. Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, solo dijo que “España es afortunadamente una democracia en el que existen separación de poderes. Y en un país de Derecho hay que tener el máximo respeto a las decisiones judiciales”. Respecto a la representación política del año pasado se aseguró que, de momento, no hay confirmado nadie. “Sabemos que la Generalitat estará representada por dos ex presidentes. Pero no vamos a tener la presencia de políticos con cargo en la Generalitat”.

Algunos habían especulado sobre el motivo del cambio de sede de la velada del galardón, pero el Presidente del Grupo Planeta despejó las dudas: “Se cumplen setenta años de la creación de la editorial, aunque el premio se creó dos años después. El Planeta siempre se falla el 15 de octubre, el día de Santa Teresa. Para a este evento va a venir más gente. Este es el motivo del traslado. Esta decisión se tomó a principios de año. Vamos a recibir a más invitados que en los anteriores”. En cuanto a las posibles manifestaciones, reconoció que no tenía nada “previsto. Nosotros solo intentaremos celebrar el premio”.

Por su parte, Jesús Badenes, director de área de libros del Grupo Planeta, quiso contradecir los tópicos que suelen correr y apuntó que “el sector del libro goza de muy buena salud”. Explicó que después de la caída de Lehman Brothers, el mercado del libro cayó alrededor del 30 por ciento porque, adujo, sobre todo afectó a los hábitos de consumo, pero que esta tendencia “se acabó muy pronto y a partir de 2014 comenzó a remontar. Hoy en día ha recuperado el 50 por ciento de su caída. Esperamos que este año crezca un 2 por ciento y ya llevamos un 1,7. Y hay que apuntar que ahora mismo existen grande lanzamientos. Será un buen año”. En cuanto a los géneros quiso destacar que “la novela está en muy buena sintonía para crecer, pero el infantil y juvenil está aumentando a menor ritmo. Pero lo esencial es que el libro “goza de salud en momento de muchos contenidos”.

Badenes sí reconoció que “el gran cambio en el sector editorial es el mundo de la institución y no de la edición. Un factor importante sería Amazon, que pensaba que el libro electrónico sería mayoritario hoy en día, pero no ha sucedido así en EE.UU. ni Gran Bretaña ni tampoco en España. En nuestro país solo ocupa el 5 por ciento, aunque en algunos títulos ese porcentaje se eleve a 30 o 40 por ciento”. Por otro lado, subrayó que “los audiolibros son una fractura pequeña del consumo. Si ebook es un cinco por ciento, audiolibro, 1 por ciento”. Pero donde se ha producido la verdadera revolución es en el comerció electrónico. “El papel -remarcó Badenes- es el elegido pero la forma de comprar, aunque todavía de manera mayoritaria las ventas sean en librerías, sería la electrónica, que alcanzaría el 15 por ciento. El Amazon es el que más crece”.

La división del mercado sería que de cada 100 libros, 80 se venden en librerías en formato de papel; 15, en papel, pero a distancia, y el cinco por ciento restante, en ebook. “Parece que las librerías tradicionales van a tener un papel importante en los próximos años”. Badenes apuntó que un tercer elemento es la “sinergia dentro de un mismo idioma. En el caso de Planeta, contamos con dos plataformas que nos permiten explorarlas en España y América Latina. Éste será nuestro reto, además de buscar con mayor ahínco la excelencia en la edición tradicional. Tenemos que editar mejor que nunca”.

Un ejemplo, como señaló Badenes, es cómo se abordan “los cambios de tendencia en los consumidores. Queremos que los televidentes lean libros. De hecho hemos firmado un acuerdo con Netflix. Seremos los editores de los libros de tres series importantes. Hay que tener en cuenta que los grandes libros dan grandes series”. Una de las sorpresas, ha querido comentar, son “los libros leídos por youtubers, que antes no leían”. Quizá eso tiene un reflejo en una encuesta: el 62 por ciento españoles leen libros habitualmente. “Estos lectores ocasionales, pensamos, vienen del mundo audiovisual. Para poner en contacto a los autores con los lectores se hace esta búsqueda de canales de suscripción de libros electrónicos. Apostamos por llevar nuevas formas de libros para el lector”.

El jurado, integrado por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López y que estuvo ayer en la rueda de prensa previa al Premio Planeta, remarcó la variedad de temas y apuntó: “Ya no hay tanta reivindicación de la mujer como en ediciones anteriores. Este tema se ha normalizado. Ahora los grandes personajes femeninos existen porque son grandes personajes y no porque sean mujeres”.