“Go! Vive a tu manera” pasa de la pequeña pantalla al teatro

Puertas adentro de la cocina del show, la camaradería no se echa en falta, para ser su primera vez trabajando en Argentina, Dani contó que “no me ha podido ir mejor, tengo un grupo de amigos por parte del elenco que son muy buena gente y realizan un muy buen trabajo”. El casting agrupó a un gran números de jóvenes actores hispanoamericanos que brindan un condimento interesante al idioma, aunque las cosas claras: “yo siempre soy el ‘Gallego’, conmigo se ríen todos por las eses, las ces y hay palabras argentinas que se confunden mucho, pero me acostumbré bien”, comentó entre risas.

A nivel producción, Dani explicó que la serie les dio un papel mucho más protagónico a los personajes secundarios en la segunda temporada. “Empezaron a tomar un poco más de importancia y ahí es donde vi que explotó todo. Salía cantando y bailando, y grabar en el teatro ha sido una experiencia donde aprendes mucho para hacer el trabajo rápido, ser simple, no andarse por las ramas, sin improvisar e ir al objetivo”, enumeró.

De hecho, el teatro fue lo que más le impactó. Previo al estreno del espectáculo puntualizó algo que “no he visto en mi vida: es un espectáculo que de momento no se sabe mucho de él, que no se ha visto nada y ver como tanta gente está apoyándolo es increíble. Hasta donde sabía, las primeras tres funciones estaban todas vendidas y todavía no se ha hecho”.

Con tanto trabajo, cuando Dani tiene un espacio libre lo usa para descansar de los ensayos y grabaciones. Aunque admitió que le encantaría recorrer un poco más la ciudad lo que más le gustó de Argentina fue “levantarme un domingo, abrir la ventana y que huela a asado la ciudad. Me levanto con hambre”.