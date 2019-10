La Zarzuela tendrá director principal y no musical

El Teatro de la Zarzuela abrirá a lo grande la próxima temporada 2020-2021 con un programa doble que puede hacer historia: «La tempranica», de Moreno Torroba, y «La vida breve», de Manuel de Falla, dirigido en lo escénico por Giancarlo del Monaco y en lo musical por el maestro Oliver Díaz y que contará con las voces de Nancy Fabiola Herrera y Ainhoa Arteta. Todo un lujo, aunque el teatro ha de lidiar todavía con algunos problemas a los que se enfrenta. Este diario ha podido saber que Díaz presentó hace unas semanas su carta de renuncia como director musical. La cuestión era principalmente económica y se fundamentaba en una cuestión de incompatibilidades, pues al sueldo que le corresponde como titular en el foso habría que añadirle las actuaciones en cada espectáculo que dirija y los estatutos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) impiden esta doble remuneración.

Ante esta situación el coliseo ha optado por cambiar la figura de director musical por la de director principal. Díaz continuará al frente de la orquesta del teatro en los títulos previstos para la temporada en curso. Dirigirá «Mirentxu» en el mes de noviembre, «Cecilia Valdés», en enero y febrero de 2020, «La tabernera del puerto» en junio y el Concierto de Navidad del mes de diciembre. Se trata de una peculiaridad en la Zarzuela que, sin embargo, no ha afectado en el pasado a los anteriores directores musicales que han ocupado el foso y que no está vigente en otras unidades del Inaem, caso de la Orquesta Nacional de España (ONE), donde David Afkham figura ya como titular y puede dirigir y ser remunerado por cada concierto que ofrece.

Como el Inaem debido a la situación política no puede tomar decisiones que impliquen la firma de un contrato, con el futuro director principal se habría establecido una carta de compromiso. El director principal, cuyo nombre anunciará el coliseo de la calle Jovellanos en los próximos días, no estará en nómina del teatro y será retribuido cada vez que dirija.

Desde el año 2015 Oliver Díaz (Oviedo, 1972) ocupa el cargo de director musical del Teatro de la Zarzuela (donde debutó en la dirección de «Luisa Fernanda», que este año volverá a su escenario con Plácido Domingo como Vidal Hernando, y en 2012 repitió con un título tan popular como «El gato montés». Es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Orquesta (Aesdo). Fue el primer director de orquesta español en debutar en el foso del prestigioso Teatro Helikon de Moscú.