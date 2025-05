Un español que vive en Suiza revela que este trabajo ofrece un sueldo mensual de 13.300 francos: "No está nada mal"

Suiza y sus salarios. Los altos sueldos es uno de los grandes atractivos del país helvético. Sin embargo, la vida allí no es todo color de rosa. Ismael, un sanitario que también está en Suiza, habló del lado menos visible de vivir en una entrevista a LA RAZÓN: "En la vida nadie te regala nada, la gente que te diga que es fácil te está contando un cuento. Si no te cuentan lo malo de emigrar, no les creas". Revela que no es fácil dejarlo todo atrás: “Nunca es fácil vivir fuera de casa, sientes un vacío, sientes que estás dejando a tu familia, tus amigos y tu vida atrás por buscar un futuro mejor, sientes que eres egoísta por dejar tanto atrás”.

Pese al aviso, anima a emigrar"Si crees que te mereces algo mejor y hay algún país que te lo puede dar, vete a por ello, que salga bien o mal vas a mejorar y te va a aportar muchísimo". Estas ganas aumentan al conocer algunos de los ostentosos salarios que hay en Suiza. Un joven mediante un vídeo en la cuenta llamada 'Suiza en Español' ha revelado algunos de los salarios que se ganan allí en distintas profesiones y algunos son muy llamativos.

Estos son algunos de los salarios en Suiza

"Es tocar el tema del dinero y os volvéis todos locos, así que vamos a dejar las cosas claras", comenta al inicio del vídeo. Explica que lo comenta a través de datos oficiales, aunque puede haber excepciones. Primero habla del salario medio: "Está entre 7.000 y 8000 francos". También comenta el salario mínimo, que en este caso es a la hora: "Son 24,32 francos brutos a la hora". A nivel mensual, no hay una cantidad fija obligatoria como en España, pero explica que no baja de los 3.200 francos brutos al mes.

"Es el país con el salario medio más grande del mundo", advierte este joven. Posteriormente ya empieza a comentar los sueldos medios en cada industria: "Algunos cobrarán un poco más y otros menos". "Empezamos con el sector se cobra menos, según los datos. En el sector del alojamiento, imagino que hoteles y estas cosas... El sueldo está alrededor de 4.500 francos". En la lista le sigue la restauración: "Con una media de 4.600 francos suizos al mes", desvela. Aunque añade que las propinas suelen subir la cantidad total. El sueldo del comercio ronda los 5.000 francos.

"Ahora viene el amigo de muchos, la construcción. El sueldo medio de la construcción es de 6.400 francos al mes", explica sobre esta actividad, ya con un incremento notable. El crecimiento es mayor con los siguientes que nombra: "El sector de la mecánica tiene una media de 7.200 al mes y la administración pública de 8.400 francos al mes". En la misma franja se encuentra la enseñanza, que la media está en unos 8.800 francos.

Los salarios de estos empleos superan los 10.000 francos mensuales en Suiza

Durante el vídeo, también nombra otra cantidad de sectores que están en la franja de los 9.000 francos. Posteriormente, ya pasa con los mejor pagados: "Sector farmacéutico, 10.200 francos mensuales y la banca y finanzas, 10.500 francos mensuales". Por último, este joven comenta el salario más alto y es en un ámbito sorprendente: "La industria tabacalera". Su salario es el siguiente: "Tiene un sueldo medio de 13.300 francos al mes".

"No está nada mal, eh", advierte. Aunque lanza una reflexión sobre que este sea el ámbito mejor pagado: "Me deja un poco triste que con lo que más dinero se gane sea con algo que es nocivo para la gente", concluye.