Hwang Bo-Reum: «El éxito de la cultura coreana se debe a nuestra autoexigencia»

La escritora surcoreana Hwang Bo-Reum aspira siempre a salir de su zona de confort: dejó su trabajo de programadora informática para aventurarse en la escritura; tras publicar varios ensayos se atrevió con la novela; y después de cosechar un éxito rotundo con su primer libro de narrativa en Corea y Japón, viene dispuesta a conquistar al lector occidental. «Bienvenidos a la librería Hyuman-Dong», Espasa, (con tres millones de ejemplares vendidos en el lejano oriente) es obra de una escritora risueña, que habla bajito, y con una musicalidad como milenaria. Su prosa es como su prosodia: suave, sutil, melódica... y hasta tímida.

Su primera novela está a caballo entre la narrativa, el ensayo y el libro de autoayuda: se enmarca dentro de lo que dan en llamar «healing fiction», es decir, ficción curativa. Estas historias tratan temáticas relacionadas con la salud mental y las presiones y exigencias de la vida moderna y abogan por una existencia más pausada. Bo-Reum está de promoción en nuestro país y nos recibe en el Centro Cultural Coreano, sito en un palacete de la Castellana que linda con la Fiscalía General del Estado.

Comparando tu biografía con la novela, parece que hay muchas semejanzas.

Un 70% de mí está en el libro. Como escritora, vuelco mis pensamientos y mis experiencias en el libro, pero también hay que tener presente que es una novela, una ficción, y que he creado otros personajes más allá de mi experiencia o mis pensamientos. Al final, da igual que sea ensayo o novela, la escritora es muy parecida a lo que escribe.

Cuestionas aquí el tiempo y la energía que invertimos en el trabajo, ¿eres partidaria de replantear nuestro concepto laboral?

He tenido una experiencia parecida a la de los personajes en lo relativo al agotamiento del trabajo, porque yo trabajaba cono programadora informática y lo dejé. Aunque no me diese cuenta de que estuviera agotada, mi cuerpo lo notaba. Es una experiencia personal reflejada en la novela.

¿Eres una «downshifter»?

Estoy con las personas que hacen «downshifter», yo prefiero menos remuneración pero más energía para vivir. La coreana no es una sociedad fácil para elegir ese modo de vivir. Hasta el punto de que si una persona con una carrera exitosa deja todo y se va al campo, saldría en las noticias por llamativo.

Está muy presente en la novela el concepto de éxito, ¿qué es para ti lo exitoso?

Creo que soy una persona con éxito porque me gusta mi vida cotidiana. Una persona a la que le gusta su día a día yo creo que está viviendo de manera exitosa.

Con relación al éxito, tengo la impresión de que la surcoreana es una sociedad muy autoexigente.

La sociedad surcoreana es muy autoexigente porque desde la infancia del hijo los padres está centrada en cómo hacer que tenga una vida laboral exitosa, con mucha educación y mucha formación, y ese deseo lo absorben los niños: creen que es la única manera de tener éxito en la vida, pero pocos llegan a tenerlo, y cuando no lo tienen se sienten fracasados, frustrados.

¡Estamos ante el boom de la cultura surcoreana!

En Corea del Sur trabajamos mucho, y cuando se trabaja mucho, lógicamente, hay muchas posibilidades de éxito. Una sociedad con mucha competitividad cuando tiene éxito, tiene éxito de verdad, por eso hay tantos famosos triunfadores en su campo. Como coreana estoy muy orgullosa de ver que nuestra cultura sea hoy tan popular, pero detrás de eso también hay muchos fracasados, y por ese lado me siento triste.

Tu novela ha sido un éxito en Corea y Japón, ¿temes que no sea así en Europa?

No tengo ningún temor, porque poder publicar en otro país ya es un éxito. Aunque haya muchos o pocos lectores, si disfrutan de mi libro para mí es suficiente.

La novela «El guardián entre el centeno», de Salinger, se cita varias veces en tu libro, ¿qué tiene de especial para ti?

Es una de mis novelas favoritas. Mucha gente me pregunta si las referencias literarias que salen al final de la novela son los libros de mi vida; no, son los que se adecuaban al contexto.

¿Cuáles son tus referentes literarios en Occidente?

Ahora mismo me viene a la mente Sally Rooney, escritora irlandesa; cuando sale una novela suya al mercado voy enseguida a leerla. Y, no sé, he leído tantas novelas de escritores occidentales que no sabría decirte ahora a bote pronto...

En la novela se omite o se elude el sexo.

La relación de la protagonista con el otro hombre puede ser una relación romántica, pero está un poco omitida; al no ser una novela romántica no creo que fuera necesario detallar tanto la historia.

¿Estás trabajando en otra novela? ¿Tienes idea de volver al ensayo?

Después de esta novela ya salió un libro de ensayo el año pasado en Corea. Y ahora mismo estoy trabajando en otra novela, sí.

¿Veremos pronto a un premio Nobel surcoreano?

Sería bueno que ya hubiese uno. Cuando es la época del Nobel siempre el mundo literario de Corea está revuelto hablando de ello por si fuese por fin un compatriota.