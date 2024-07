Schubert en la noche granadina

Este joven barítono alemán (31 años) es un artista en claro ascenso. Y en parte este crecimiento lo hemos podido ir apreciando en nuestro país, al que acude con cierta frecuencia. Sus dotes y su estado de forma los hemos podido corroborar ahora en este concierto granadino. Voz de barítono lírico timbrada y cálida, extensa y de emisión muy natural, sin ensombrecimientos artificiosos, sin apoyos espurios, sin gangas. Canto noble, fraseo bien cincelado. En la franja superior no existen para él problemas en el pasaje y el aire circula libremente, aunque determinadas notas altas no queden del todo cubiertas. No importa: el sonido sale redondo, sin destemples.

El barítono Konstantin Krimmel .

Nos ha ofrecido por derecho el ciclo completo de «El canto del cisne» de Schubert, una verdadera maravilla, con siete lieder sobre poemas de Rellstab, seis de Heine (los mejores y más profundos) y uno de Seidl. En esta ocasión Krimmel y su pianista han colocado entre las canciones del primero y las del tercero una especie de intermedio con la única canción basada en Seidl («Die Taubenpost»), que es la que habitualmente cierra el ciclo, unida a otras tres sobre textos del mismo literato. Para cerrar en belleza con Heine. Claro que luego han alterado el orden previsto en la partitura y también el consignado en el programa de mano.

La verdad es que no ha importado demasiado dada la bondad de las interpretaciones, siempre en el fiel expresivo, siempre musicales, matizadas al máximo. Es cierto que la voz anda algo falta de peso, de enjundia,de sustancia para profundizar hasta el tuétano en algunas las canciones. Pero el resultado ha sido en conjunto más que notable.

Empezó el recital con una versión ligera y refrescante de «Liebesbotschaft» («Mensaje de amor»). Buen comienzo. Señalamos enseguida la musitada y bien coloreada «Ständchen» (la famosa «Serenata»). Estupendamente subrayada por los dos artistas la rítmica contagiosa de «Abschied» («Despedida»). Concentrada y dramática se nos expuso «In der Ferne» («A lo lejos»). En el lied postrero de Rellstab admiramos la firme lentitud y los hábiles falsetes. De la parte más enjundiosa, la tocante a Heine, destacamos, de nuevo, el medido recogimiento, con la potenciación del drama interior, aplicado a «Am Meer» («Junto al mar»). Para las tres últimas piezas, habríamos querido un timbre más oscuro.