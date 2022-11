“Lunátika”: Un canto a la liberación de la mente

Según la RAE, “lunático/a es todo aquel que padece locura, no continua, sino por intervalos”. Y si eso es así, “yo creo que todos lo somos un poco, a ver quién tiene totalmente la cabeza en su sitio, que levante la mano”, afirma Cristina Medina entre risas (Nines en “La que se avecina”), que presenta en el Teatro del Barrio “Lunátika”, su segunda experiencia en solitario sobre las tablas dirigida por Remedios Crespo, un espectáculo de humor con un cierto trasfondo crítico que trata de concienciarnos sobre la manipulación a la que estamos sometidos por los poderes y por los medios de comunicación. La doctora Romualda Isabel Antón Pirulero, más conocida como “Doctora Por Teléfono”, imparte una conferencia sobre las estrategias de manipulación mental para demostrarnos que hacen con nosotros lo que les da la gana. Su conejillo de indias es la joven Mary Lonly, que ha sido enviada a la Luna, para ilustrar claramente esas maquiavélicas estrategias de manipulación y cómo combatirla. A partir de aquí, la “Doctora Por Teléfono” propone su particular visión de cómo escapar del control mental y vivir más libres, ayudándonos a convertirnos en auténticos “Supernadies”, es decir, seres capaces de salvarse a ellos mismos.

Medina parte de las estrategias de manipulación masiva según Noam Chomsky, que demuestran que somos marionetas movidas por hilos invisibles. “Te crean un problema para después darte la solución, tratando al público como criaturas de poca edad, primero te crean miedo sobre la inseguridad y después te ofrecen poner una alarma y una puerta blindada como solución y yo hago broma de esto en Lunátika -explica la actriz-, se trata de liberar la mente y el cuerpo a través del humor”. Y prosigue: “Yo creo que se nos manipula mucho, que los medios de comunicación están transmitiendo un catastrofismo que parece que nos vamos a morir mañana y ya está bien, ¿Qué pasa?, que nos meten miedo por todos partes, a no poder llegar a los sitios, a ser unos fracasados, a perder lo que tenemos… ¡qué ansiedad! y ¿por qué? Porque asustando y creándonos necesidades hacen con nosotros lo que quieren”, afirma Medina.

Pero todo esto no es de golpe, “siguen la estrategia de la gradualidad, que también denuncia Chomsky, porque todos nos dejamos manipular, aunque inconscientemente, de esta manera te van llevando al huerto poquito a poco. Comienza en la educación, ¿cómo nos han educado con respecto a temas como el amor y las relaciones? –se pregunta Medina- Pues a ir por el carril y sin salirte porque es malo. Habrá a quien eso le vaya bien, pero quizá a otros les guste investigar cosas distintas” Y sentencia: “Manipulan todos los poderes, da igual si son políticos, religiosos o económicos”. Lo que se propone en Lunátika desde el humor es escapar de ese control mental y vivir más libres, pararse un poco y preguntarse, ¿conmigo va esta forma de pensar o estoy siguiendo lo que me marcan? Creo que hay que tener un mínimo de conciencia de cuáles son esas estrategias manipuladoras –significa- y, desde ahí, vamos a desbloquearnos, a ser verdaderamente como somos, también con lo negativo, porque no todos tenemos que ser unos campeones, ni tener éxito en todo. ¿Ser el mejor de qué y para qué? Lo que aquí proponemos es que el verdadero éxito es vivir en gloria consigo mismo. No se trata de ser “Superman”, sino un “Supernadie”, porque no todo el mundo necesita ser alguien. Yo reivindico el ser Nadie, eso te da libertad, no tenemos por qué ser referente ni modelo de otros. No busquemos al héroe fuera, busquémoslo dentro de nosotros mismos, descúbrete y mira cuáles son tus superpoderes para levantarte cada mañana en gloria y con ganas de vivir. En definitiva, “Lunátika” es una reivindicación de la felicidad desde la búsqueda interior y todo a través de la risa y del humor absurdo, pero no banal, un sello que va conmigo de toda la vida, esa tara la tengo yo, otras tienen otra cosa”, concluye la actriz.

Dónde: Teatro del Barrio

Cuándo: del martes 9 al domingo 13

Cuánto: 18 euros (16 online)