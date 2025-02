"Mesa revuelta", un collage teatral a partir de textos de Buero Vallejo

Coincidiendo con “Historia de una escalera”, el Teatro Español ha programado una serie de actividades sobre Antonio Buero Vallejo en el Salón de los Balcones, entre otras, la representación de “Mesa revuelta”, un collage a partir de distintos textos que ha versionado y dirige la joven Marlene Michaelis. “Yo diría que es un homenaje al autor, uno de los más importantes del siglo XX –explica-, la dramaturgia tiene como hilo conductor una carta suya de contenido filosófico, casi un ejercicio que examina posturas artísticas, sobre todo el realismo y el simbolismo, típicos de su época”. Buero considera que una obra de arte es una condensación de la realidad y, por lo tanto, una unión de estilos artísticos, aferrarse a ideas canónicas es, pues, un tanto mezquino. Pero la pieza no solo se centra en aspectos intelectuales, “busca también un enfoque lúdico y político que invitan a la reflexión sobre el papel del arte en la sociedad actual”. Para la directora, “sorprende e impresiona que sus pensamientos y sus comentarios tan inteligentes y profundos acerca de la ética y la estética del arte sigan siendo tan contemporáneos. Él va más allá del propio arte –asegura Michaelis -, como en sus dramas, habla de problemas universales y de aspectos humanos muy grandes, que luego centra en su cotidianidad, como en “Historia de una escalera”, y eso creo que lo convierte en un gran humanista”.

“Lo que he hecho dramatúrgicamente con esta carta, tan filosófica e intelectual, es añadir escenas suyas, un monólogo y tres dramas que hacen referencia a su contenido –explica la autora- y eso le da frescura y otro tempo, además de que sus dramas son su creación artística más potente”. Y prosigue. “También he añadido dos monólogos que cogí de unas entrevistas suyas que le hicieron en TVE y en alguna revista que hablan de su vida, por eso es un homenaje, porque al final creo que nos da una visión global de su esencia, de sus pensamientos, de su trabajo y de su persona, pero, claro todo lo que se puede contar en 45 minutos”, significa. Lo novedoso es que no lo presenta un solo Buero, sino tres. ¿Por qué “tres Bueros”? “La velada consiste en que el escritor viene y nos presenta esta carta y me resultaba más poético o más simbólico que fuera así, tres es un número que funciona muy bien en teatro, para ritmo…etc. y cuando me leí la carta y decidí teatralizarla, pensé que ese número venía muy bien para hacer el juego -explica Michaelis-. Además, al ser tres actores diferentes, uno de ellos una chica -Marcelo Carvajal, María Ordoñez y Víctor Sainz-, aportan energías muy diferentes y me gusta la idea de que todos podemos ser un tipo de “buero”, una idea que tiene que ver con el valor simbólico de que sus ideas trascienden a la propia persona, se universalizan y esto permite que cualquiera se pueda identificarse con ellas”, concluye.

Dónde: Teatro Español

Cuándo: Del 6 al 16 de febrero

Cuánto: 10 euro