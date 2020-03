Coronavirus. Cannavaro: “En China la vida empieza a ser normal”

“Aquí el virus está controlado. En dos días termino la cuarentena y puedo salir a la calle sin problema”, explica Fabio Cannavaro en la cadena Cope. “La vida está empezando en Guangzhou. El Gobierno ha dicho que la gente ya no tiene que ponerse la mascarilla para salir”, añade.

El ex jugador del Real Madrid y ahora entrenador del Guangzhou Evergrande advierte de la importancia de quedarse en casa. “No le demos al virus la oportunidad de contagiar a más gente. Hay que controlar la temperatura todos los días. La pena es que muchos gobiernos en Europa no han cerrado antes y hay mucha gente con el virus. Los Gobiernos tienen que cerrar a todos”, asegura.

Cannavaro ha regresado a China y, como sucede con todos los que llegan al país, tiene que guardar una cuarentena de catorce días.