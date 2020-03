“En el tenis, le gano”, comentaba Antonio Zapatero en un partido de tenis contra Modric. Reconocido madridista, en el Club de Campo Villa de Madrid ha podido enfrentarse varias veces al jugador croata. Y tiene pinta de que Antonio Zapatero aún le gana.

Juega unas cinco veces a la semana y busca siempre sacar tiempo para jugar al tenis porque es lo que le ayuda a relajarse, a mantener sus disciplina y estar en forma. Aunque es probable que estos días no tenga mucho tiempo para hacer. Antonio Zapatero es el médico que dirige el hospital de Ifema, ese hospital sacado de la nada para dar cobertura al resto de hospitales y poder atender la demanda de enfermos por coronavirus. Zapatero es el hombre que está al mando. Un apasionado del tenis: “Empecé a jugar muy jóven. En 1976 formé parte del equipo nacional júnior. En los años 80 estuve entre los 40 mejores del ranking español mientras lo compaginaba con la medicina y posteriormente me centré en los estudios. Años más tarde, fui campeón individual en las categorías de +35 y +50 años. Por equipos, con el Club de Campo Villa de Madrid, hemos sido doce veces campeones en distintas categorías (+55, +60...). Somos los vigentes ganadores en nuestra categoría”, asegura en el diario As uno de los hombres ahora con mayor responsabilidad para curar y luchar contra el coronavirus.

Y es una lucha terrible: “Al acabar el día de hoy estaremos en torno a los 600 o 650 pacientes ingresados”, ha indicado Zapatero en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha precisado que al pabellón 5 de Ifema, en funcionamiento desde el sábado pasado y que alberga ya a más de 300 enfermos, se suma desde este jueves el pabellón 9, donde se prevé disponer 750 camas y otras 64 de UCI.

"Estamos en pleno pico de ingresos de COVID-19”, por lo que cuenta con mantener un ritmo de en torno a 250 ingresos diarios en las próximas jornadas, de modo que al acabar la semana habría entre 1.000 y 1.100 pacientes en el recinto ferial.

De cumplirse las previsiones de la Comunidad, el lunes o el martes se abrirá un tercer pabellón, el 7, que contará con 582 camas más, de las que 32 serán de cuidados intensivos, y desde el miércoles el hospital provisional estaría en "velocidad de crucero", al alcanzar los 1.300 pacientes ingresados.

Al frente de este hospital, que ha sido bautizado como Arca de Noé, hay unos 400 médicos, la mitad de Atención Primaria y el resto especialistas como internistas o neumólogos, junto con otros tantos enfermeros y auxiliares.

El dispositivo podría alcanzar las 5.500 camas con los pabellones que quedan pendientes de ejecutar, lo que lo convertiría en el hospital más grande de España.

La Comunidad de Madrid ha sumado en las últimas 24 horas otras 265 muertes más con coronavirus, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia a 2.090, el 51,11 % de los óbitos de toda España, según los datos que ha dado a conocer este jueves el Ministerio de Sanidad.