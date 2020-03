Fernando Alonso busca cómo pasar el tiempo de confinamiento. Alonso ha hablado de su fortuna: “La Fórmula 1 sin competir y yo ya llevo un Dakar. Casualidades que tiene la cosa”, y se ha puesto a hablar con Marc Márquez. Le ha preguntado al campeón de MotoGp cómo lleva su recuperación: “Algo mejor va el hombro, sí. La verdad es que pensé que esto me venía bien, me tocó un nervio y todo se complicó. Ahora tengo agujetas en el hombro, ¿y tú que haces, dibujando?”, respondió Márquez.

“Estoy en Suiza ahora. Los primeros días dibujé y luego me puse a a hacer cosas en casa. Se me pasan los días muy rápido. Aquí hay menos confinamiento que en España. No sale nadie, han cerrado parques, restaurantes... son muy obedientes”, ha asegurado el piloto español.

También criticó cómo se había actuado: “Cada día que pasa, la sensación de impotencia, rabia y tristeza crecen. En nuestro caso, teníamos la ventaja de saber qué había pasado en China e Italia. Tengo amigos en China que me contaban cómo estaban todavía saliendo ahora. Y hablando con amigos italianos, tengo muchos en Ferrari, creo que podíamos haber hecho más”. Luego ha elogiado a los españoles:“Tenemos a los mejores profesionales y un país super solidario. Es un orgullo ver a toda la gente en primera línea, jugándose todo por nosotros. Y solo nos piden que nos quedemos en casa. Vamos a estar fuertes, no les vamos a fallar. Seguro que no valorábamos cosas como lo vamos a hacer a partir de ahora”.

Márquez ha contestado que en España ha costado más: “Ha costado concienciar a la gente, pero parece que ya lo tienen claro. Al principio se lo tomaron como unas vacaciones”.

Marc también ha querido saber si Alonso piensa en volver “¿Volver? No tengo ni ganas de correr. Estoy a la espera con todo esto”. Fernando es consciente de que su situación es de privilegio “Estar tanto en casa es extraño, pero con lo que sale te quedas con mal cuerpo. Si estas en un piso pequeño y con niños es peor. Somos unos privilegiados”.