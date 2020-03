Coronavirus: el tuit de Nadal con sus torneos para 2020

Rafa Nadal está ahora centrado en la lucha contra el coronavirus y ha liderado, junto a Pau Gasol, una campaña entre deportistas para recaudar dinero, que ya han seguido Casillas, Márquez, Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Bautista, Silva, Feliciano López, Fernando Alonso, Sergio García... Pero en medio de su campaña el tenista balear puso un tuit en el que mostraba su calendario para 2020, pero con un interrogante por el: “Estos son/eran/serán (¿?) los torneos de este año...”. Melbourne (Abierto de Australia) y Acapulco aparecen con el check, ya que se han podido disputar. En el Grand Slam llegó a cuartos de final, detenido por Thiem, y en México levantó el título. Después aparece la cruz en Indian Wells, Montecarlo, Barcelona, Madrid Roma y París, ya que son los torneos que se han suspendido por la pandemia. La cruz también está en Tokyo, por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos al año que viene.

Hay varias curiosidades. Entre los torneos que se han suspendido también está el Masters 1.000 de Miami, que, por lo que indica el zurdo, no estaba en sus previsiones de este curso (no defendía puntos, porque el año pasado se lo perdió por lesión). Tampoco tenía previsto jugar ningún torneo de hierba previo a Wimbledon, como los últimos años. Todo eso puede cambiar si es que el circuito se reanuda el 7 de junio, que está por ver. Incluso peligra la celebración del Grand Slam londinense que, ya han anunciado, en ningún caso se disputaría sin público. Después de la hierba el principal objetivo de Rafa eran los Juegos, ya que en este calendario no figuran ni los Masters 1.000 de Canadá, donde tendría que defender título, ni el de Cincinnati, que sí se ha perdido en más ocasiones. El Abierto de Estados Unidos por supuesto que aparece, y después Shanghái. Se ve por tanto, la clara tendencia que tiene el número dos del mundo en mirar al milímetro su calendario, en dosificarse para poder jugar todavía unos cuantos años más. En apenas una semana cumple 34.