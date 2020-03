El llamamiento realizado por Rafael Nadal y Pau Gasol a todo el deporte español para recaudar once millones de euros con los que ayudar a 1.350.000 personas afectadas de alguna manera por la pandemia del coronavirus está obteniendo una respuesta masiva. Dentro del proyecto “Cruz Roja Responde”, Rafa y Pau han logrado que se sumen más de un centenar de deportistas.

En estos días difíciles es importante poner nuestro granito de arena para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Me uno al proyecto #CruzRojaResponde con @paugasol y @RafaelNadal

Yo ya he aportado ES44 0049 0001 5321 1002 2225

👉🏼 https://t.co/NNdgwgH5z4#NuestraMejorVictoria pic.twitter.com/oKNjHm7nUS — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 27, 2020

Iker Casillas, Fernando Alonso y Julen Lopetegui fueron de los primeros en responder. A su aportación se sumaron rápidamente Teresa Perales, David Ferrer, Sergio García, Carlos Sainz padre e hijo, Carlota Ziganda, los hermanos Márquez...

👊🏻 🇪🇸 Porque siempre estáis ahí en las buenas y en las malas. Por ello nos sumamos a la iniciativa de @RafaelNadal y @paugasol #nuestramejorvictoria



Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225.https://t.co/r2TpLTgFpn pic.twitter.com/y9a5LMW8r4 — Carlos Sainz (@Carlossainz55) March 26, 2020

Así fue como Rafa realizó el llamamiento a todo el deporte español: “Llevo días pensando en casa cómo puedo ayudar o aportar en esta situación que como digo es muy mala para todos. Después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que vosotros, los españoles, nunca nos habéis fallado y nos habéis apoyado en los momentos alegres y también en los complicados. Habéis tenido compresión en momentos malos y habéis celebrado con nosotros nuestras alegrías. Creo que los deportistas somos los que somos gracias a vuestro apoyo y ahora es el momento de que nosotros no os fallemos. Se me ocurrió llamar a mi amigo Pau y juntos hemos decidido que es el momento de arrancar esta iniciativa donde confiamos que todo el deporte español se una y dar un buen ejemplo de unidad. Hemos decidido asociarnos al proyecto de Cruz Roja Responde, donde abasteceremos de material sanitario, infraestructuras hospitalarias, ayudando a las familiar vulnerables y creando alojamientos a colectivos especiales que los necesitan. El objetivo es conseguir once millones de euros, para ayudar a 1.350.000 personas. Confiamos que todo el deporte español se una y apoye la iniciativa para conseguir nuestro objetivo. Pau y yo ya hemos hecho nuestra donación. Confiamos en vosotros porque ésta va a ser seguro nuestra mejor victoria”.

El fútbol también se ha sumado masivamente a la propuesta. David Silva, Jesús Navas, Sergio Busquets, Carvajal o Nacho son algunos de los jugadores que ya han donado dinero al proyecto Cruz Roja Responde. Compañeros de selección de Pau e incluso la propia Federación de Baloncesto han atendido el llamamiento del mejor jugador español de la historia. Rudy, Sergio Rodríguez o Llull también han realizado una aportación.

Me uno al llamamiento de @RafaelNadal y @paugasol. Es el momento del deporte español y nos toca poner de nuestra parte.



Yo ya he aportado. Únete colaborando con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225



👉🏼 https://t.co/JPvVpTXHOE #nuestramejorvictoria #cruzrojaresponde pic.twitter.com/fc8GeZFSIO — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) March 27, 2020

Y en el mundo del tenis la respuesta ha sido masiva. Los dos torneos más importantes que se disputan en España, el Godó y el Mutua Madrid Open, ya se han solidarizados. Exjugadores como David Ferrer o Carlos Costa, entrenadores como Carlos Moyá, y jugadores como Roberto Bautista, Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Paula Badosa se han sumado con entusiasmo a la iniciativa de la Cruz Roja.

Me sumo a la iniciativa promovida por @RafaelNadal y @paugasol contra el #Coronavirus gracias al proyecto de la @CruzRojaEsp #CruzRojaResponde.⁣ Tenemos a la mejor afición del mundo y este es el momento de poner nuestro granito de arena por ella! #NuestraMejorVictoria⁣

⁣ pic.twitter.com/udii2pmlgZ — Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) March 27, 2020

Hay más. Carolina Marín, Alejandro Valverde, Alberto Contador, Bruno Hortelano, Orlando Ortega, Joan Cañellas, Teresa Zabell... el deporte español está mostrando de forma masiva su solidaridad.