Los Juegos Olímpicos ya tienen nueva fecha

Ya es oficial. 2021 será el año en que Tokio albergue los Juegos Olímpicos. No será esta temporada sino la que viene, con el objetivo de que la normalidad se recupere al 100% y de que los diversos deportistas que no están pudiendo entrenar o que no hayan podido competir para lograr las marcas mínimas puedan hacerlo.

Así lo ha dictaminado el Comité Olímpico Internacional (COI) en un comunicado emitido este pasado lunes en el que, anunciaba, además, las fechas de celebración, del 27 de julio al 8 de agosto.

En cumbre realizada mediante teleconferencia, el presidente del COI, Thomas Bach; el presidente de Tokio 2020, Mori Yoshirō; el alcalde de Tokio, Koike Yuriko; y el ministro para las Olimpiadas y Paraolimpiadas japonés, Hashimoto Seiko, han acordado la nueva hoja de ruta para los Juegos.

La decisión se ha tomado en base a tres consideraciones principales y en línea con los principios establecidos por el Comité Ejecutivo del COI del pasado 17 de marzo, que fueron apoyados por todas las Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano y todos los Comités Olímpicos Nacionales.

Estas tres consideraciones son:

1. Proteger la salud de los atletas y de todos los involucrados en los Juegos.

2. Salvaguardar los intereses de los atletas y del deporte olímpico.

3. El calendario deportivo internacional global.

Una vez decididas las nuevas fechas, Thomas Bach quiso ''agradecer a las Federaciones Internacionales su apoyo unánime y a las Asociaciones de los Comités Olímpicos Nacionales su apoyo en el proceso de consultas de los últimos días. También me gustaría dar las gracias a la Comisión de Atletas del COI, con la que hemos estado en contacto constante'', dijo.

''Con este anuncio, confío en que, en colaboración con el Comité Organizador de Tokio 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio, el Gobierno japonés y nuestros patrocinadores, podamos superar este desafío sin precedentes. La Humanidad se encuentra ahora mismo en un túnel oscuro, y me gustaría que estos Juegos Olímpicos de Tokio puedan suponer una luz al final de este túnel'', apuntó.

Fuente: Comité Olímpico Internacional y RFEG