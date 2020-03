View this post on Instagram

He recibido cientos y cientos de mensajes de apoyo estos días, los cuales he agradecido y contestado uno a uno porque cada uno de ellos me ha ayudado, mil gracias de corazón, pero que tu idolo absoluto, el mejor deportista de la historia de España, te mande un video de apoyo, no hay palabras para describirlo, es mejor que todas las pastillas que me han dado!! no es que sea el más grande, es que nos hace demasiado pequeños al resto. Gracias @rafaelnadal 😘😘😘