Lo que había adelantado el vicepresidente de la Federación Alemana de tenis el pasado lunes se ha confirmado: Wimbledon 2020 (29 junio-12 julio) queda cancelado por el coronavirus. Así lo comunicó el torneo: “Lo más importante en la decisión ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon se dispute: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida”, aseguran.

Djokovic y Halep, campeones el curso pasado, tendrán que esperar un año para defender su título: la próxima edición será entre el 28 de junio y el 11 de julio de 2021.

La última vez que no se disputó el torneo más prestigioso del mundo del tenis fue en 1945, el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial. Justamente los dos grandes conflictos bélicos del siglo XX fueron el único momento en el que no hubo tenis en la hierba de Londres. Entre 1915 y 1918 no hubo Wimbledon por la Primera Guerra Mundial. Tampoco entre 1940 y 1945, por la Segunda, que además dejó secuelas en el torneo, ya que en octubre de 1940 cayeron cinco bombas alemanas de 200 kilos que destrozaron las instalaciones, utilizadas en ese momento como campos de entrenamiento para la armada británica. Esas diez ediciones han sido las únicas que no se han jugado desde su inauguración en 1877. Ahora van a ser once.

Junto a la suspensión de Wimbledon, la ATP y la WTA, los circuitos masculino y femenino, anunciaron, como estaba cantado, que se retrasa la fecha en la que el tenis puede volver. Con la crisis del COVID-19 dando los primeros pasos, se paró la competición y se puso el 9 de junio como posible vuelta. Por tanto, se acababa la gira europea de tierra batida, entre la que figuran los torneos del Conde de Godó en Barcelona y el Mutua Madrid Open. Ahora anuncian que el parón será por lo menos hasta el 13 de julio, lo que supone también poner fin a la gira de hierba, que tenía Wimbledon como colofón, pero que también afecta a más torneos entre los que hay uno español, el femenino de Mallorca, y también s-Hertogenbosch, Stuttgart, Queen’s, Halle, Eastbourne, Nottingham, Birmingham, Berlín y Bad Homburg.

Han sido dos Grand Slams los que se han quedado el camino ya en 2020, aunque está por ver qué pasa con Roland Garros, que de forma unilateral anunció que se trasladaba a septiembre. No está claro que eso sea posible. Lo de Wimbledon es una cancelación en toda regla, sin marcha atrás. La opción de jugar sin público nunca se contempló. El Abierto de Australia sí se pudo celebrar en enero y el US Open (24 agosto-14 septiembre) también sigue en el calendario, aunque ahora mismo sus pistas y sus instalaciones se están utilizando como hospital para ayudar en la lucha contra el coronavirus en Nueva York, y también para cocinar y repartir alimentos entre los trabajadores y los más necesitados.

Julio no es un mes potente para las grandes raquetas del circuito. Es más, se lo suelen tomar de “descanso activo" tras Wimbledon. Ahora casi todo es una incógnita. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que también estaba en el calendario de los y las mejores tenistas, quedaron aplazados hasta el año que viene.