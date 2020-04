Salva Ballesta, el ex delantero del LaLiga y ahora entrenador del Algeciras y tiene opiniones muy claras y contundentes sobre lo que está sucediendo. Su Instagram está lleno de fotos de banderas de España, agradece el trabajo de los militares y se lee un “¡Viva España!” nada más entrar. Ya de futbolista dejó clara su ideología y como entrenador ya tuvo algunos problemas para entrenar algún equipo de Primera por su marcado pensamiento.

En el periódico deportivo El Desmarque le han hecho una entrevista en la que ya dejó clara su admiración por Amancio Ortega y su mala opinión de Pablo Iglesias. Pero también ha opinado sobres uno de los asuntos que más está dando que hablar: la manifestación feminista del 8m: “Una de las cosas que me parece que han estado fuera de lugar fue la aceptación de la manifestación del 8M. Ahí se vio clarisimamente que se antepuso el partidismo a la situación de la salud!”, asegura con contundencia el ex futbolista de LaLiga.

“¿Por qué?-se pregunta-. Porque luego nos hemos enterado por el ministro que ya tenía conocimientos desde enero, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya la había dado. Entonces, no viene a cuento ese tipo de manifestación porque de lo que no nos cabe duda a los españoles es que eso fue el epicentro de toda esta situación. Luego ya, por supuesto, no haber cerrado Madrid de principio a fin, el evitar muchísimos vuelos… creo que la toma de decisiones por este gobierno me parece que no ha estado muy acertada”