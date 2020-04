Frenkie de Jong lleva tres semanas en Holanda. El centrocampista del Barça asegura que en los Países Bajos se vive una situación un poco mejor que en España por la crisis del coronavirus, pues los neerlandeses no padecen un confinamiento tan restrictivo en sus casas como los españoles. El futbolista, que viajó con permiso del Barça a su país antes de que se decretara el estado de alerta, ha participado en un foro con aficionados del Barça a través de la web del equipo catalán. “Aquí la situación está un poco mejor. Llevo tres semanas en Holanda. Los días son siempre lo mismo. Cuando me levanto, desayuno, y después trabajo y hago un poco de ejercicio. Después veo un poco la televisión. Aquí se puede salir un poco fuera y pasear. Sé que en España esto no se puede hacer”, admitió.

El jugador reconoció que echa de menos “la normalidad” y disfrutar de los entrenamientos con sus compañeros. “Es duro quedarse en casa, pero no tenemos otra opción y hay que ser pacientes”, aseguró el jugador, que reconoció que no es muy aficionado de ver partidos antiguos, aunque sí está informado a través de la televisión.

Este es su primer curso en el Barcelona y en el recorrido de más de la mitad de temporada, el centrocampista neerlandés admitió que ha cuajado partidos buenos y otros no tanto, pero que se siente “satisfecho”, aunque no del todo por el rendimiento ofrecido.

De toda la plantilla, admitió que uno de los jugadores que más le ha sorprendido ha sido el joven Ansu Fati "porque es muy joven y tiene una gran calidad".

De Jong dijo que se siente muy cómodo en Barcelona por la oferta de cultura y gastronomía que le aporta. “Me siento muy feliz”, admitió el jugador, quien lanzó un mensaje de apoyo al personal sanitario y a cuantas personas que están involucradas en la crisis sanitaria por el coronavirus y por ello animó a la gente “a permanecer en sus casas”.