Un cisne negro es lo que ha ocurrido este último mes en el mundo: lo más inesperado, lo que no se podía ni imaginar y que pilla a todos desarmados y sin saber muy bien cómo hacerle frente. En el fútbol, el Barcelona fue el primero que vio que no podía. Siempre ajustado en sus cuentas, ayer le aprobaron el ERTE con el que intenta sobrevivir. Y todos los equipos siguen la misma senda, pero no del mismo modo,

El Real Madrid es una de las instituciones más admiradas durante esta crisis por las acciones que ha tomado para ayudar a la lucha contra el coronavirus y también es el club que más ha intentado retrasar la bajada de sueldos. Con dinero en caja y con una salud económica fuerte, el club de Florentino Pérez, el primero que tomó una contundente medida de cuarentena tras un caso de positivo en su equipo de baloncesto, ha querido aguantar lo máximo posible para rebajar salarios, pero al final lo va a llevar a cabo.

"Los jugadores y los técnicos de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto del Real Madrid, encabezados por sus capitanes, junto con los principales ejecutivos de las distintas direcciones del club han acordado rebajar voluntariamente su retribución para este año entre el 10% y el 20%, en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada deportiva 2019-20.

Esta decisión, adoptada por jugadores, entrenadores y empleados, evita medidas traumáticas que afecten al resto de trabajadores, además de contribuir con los objetivos económicos de la entidad ante la disminución de ingresos que sufre estos meses como consecuencia de la suspensión de las competiciones y de la paralización de gran parte de sus actividades comerciales", dice la nota que ha hecho pública.

Porque no está claro cuándo va a volver el fútbol en España y ni siquiera está claro que vaya a volver. LaLiga y la Federación y los futbolistas hacen cábalas con fechas futuras e intentan cuadrar ahí los calendarios, pero todo son castillos en el aire, sin excesivo fundamento, porque la incertidumbre es lo que manda ahora. En Italia, donde los planes de regresar a la normalidad están más desarrolados, el fútbol no está siendo tomado en cuenta y ni se pone fecha de regreso. 2Para saber si podrá reanudarse LaLiga y, en caso afirmativo, cuándo, es más útil mirar lo que dice el ministro de Sanidad que lo que dice el señor Tebas”, aseguró Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes en la Cope. «Los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país. Los números van bajando y están funcionando las medidas, pero hay que pararse cinco minutos a pensar lo que son 700 muertos. El confinamiento está dando resultados, pero todavía hay que subir muchos peldaños hasta que se reanuden las competiciones. No tengo la menor idea de cuándo va a ser ese día», continuó, dejando muy claro que no hay nada claro.

Y sin planes de regreso, la economía del Real Madrid ha tenido que tomar decisiones. Las plantillas de fútbol y de baloncesto se reducirían su salario dependiendo de las circunstancias: un 12% en el caso de que se vuelva a jugar y se termina la temporada y un 20% si la temporada no se termina. Según las últimas informaciones, pese a las palabras de Kroos, ambas plantillas están de acuerdo en los medidas adoptadas.

Las pérdidas provocadas por el coronavirus ya son inevitables. Se ha parado la economía y por tanto se ha parado el markéting, una de las patas de ingresos de todos los clubes y principalmente del Real Madrid y aunque lo importante es volver para no perder lo que generan las televisiones; también se da por perdidos todos los ingresos de taquillas de los partidos que restan y todo el dinero que se mueve en el estadio con los partidos en vivo.