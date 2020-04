Fernando Alonso no para. En un nuevo directo en Instagram el dos veces campeón mundial de F-1 dedicó su tiempo al karting. "Estás en una edad perfecta para estar con los amigos, tomártelo muy en serio, pero disfrutar de las carreras sobre todo porque es un hobby maravilloso, me gusta mucho ver a todos los niños de la escuela en Asturias, rodar con ellos, los he visto a algunos desde más pequeños, entrenamos juntos con un kart más potente. Ahora que están en la categoría superior lo vamos a disfrutar más cuando estemos en Asturias. Quería hacer este directo para que veáis los niños que tenemos en Asturias, programas en el museo y que veáis los sueños que tienen, los sacrificios, las marcas que hay detrás, los equipos de karting… todo el mundo tiene sueños y yo me identifico con ellos porque viví algo parecido. No dejen de soñar, sigan persiguiéndolo y ésa es la única manera de lograrlo”, aseguró recordando su etapa en esta disciplina. Y también tuvo tiempo para anunciar otro directo en el que hablará de F-1, aunque " a veces me preguntáis cosas que yo tampoco sé a día de hoy".

Alonso habló con el responsable de DFK Racing que narró la situación que atraviesa el karting en estos momentos: "Está todo cancelado de momento. Aplazaron a agosto la primera prueba del europeo, el mundial será en Portugal o España en vez de en Brasil y del campeonato de España aún no se sabe nada”. El asturiano dialogó con dos de los niños que están en su programa de karting. “Darío un niño suizo que se apuntó a la FA Karting Scholl , estuvo uno de los veranos en un campus, empezó en el karting y a partir de ahí le gustó este deporte, estuvo en Asturias corriendo y en el cole y está compitiendo”. El niño contó que “estuve corriendo seis meses en el circuito de Alonso, estudiaba por la mañana y por la tarde entrenaba, después corrí en el Nacional y ahora quería hacer el internacional y el campeonato suizo que son seis carreras”. El segundo niño era Fernando Soto, un mexicano. “También estuvo en la karting school, está en México en cuarentena”, dijo Alonso. “Estoy entrenando en el gimnasio, echo mucho de menos el kart. Iba a hacer dos campeonatos nacionales de México, el reto Telmex y Formula Kart y también intentar hacer el campeonato de Europa, se canceló hasta agosto, pero lo vamos a intentar hacer”, afirmó Fernando Soto.

Alonso se mostró inquieto por la situación global que se está atravesando: “Son días complicados, todos en casa, pero hay que penar que queda un día menos y ojalá que todas las medidas que se toman consigan acabar con esta situación. Pero vamos todos juntos a por ello”.