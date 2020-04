Los jugadores y los técnicos de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto del Real Madrid han aceptado una rebaja del 10% de su salario con motivo de la ausencia de actividad por culpa del COVID-19, una rebaja que podría alcanzar el 20% si finalmente no se reanudasen las competiciones y tuviese que darse la temporada por concluida. Las plantillas de fútbol y baloncesto, encabezadas por sus capitanes, “han acordado rebajar voluntariamente su retribución para este año entre el 10% y el 20%, en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada deportiva 2019-20”, informó el club blanco en un comunicado.

También aceptó Toni Kroos que en una publicación alemana parecía haber dicho que estaba en contra. Sin embargo en un nuevo mensaje en español lo negó: "Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy".

“Esta decisión, adoptada por jugadores, entrenadores y empleados, evita medidas traumáticas que afecten al resto de trabajadores, además de contribuir con los objetivos económicos de la entidad ante la disminución de ingresos que sufre estos meses como consecuencia de la suspensión de las competiciones y de la paralización de gran parte de sus actividades comerciales”, añade el Real Madrid.

Una decisión que impedirá un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para aquellos trabajadores administrativos, redactores, miembros de seguridad y personal de limpieza, entre otros, que podrán conservar su puesto de trabajo gracias a la decisión acordada entre plantilla y dirigentes. Además, la entidad presidida por Florentino Pérez ha indicado que “el Comité de Empresa del club respalda enfáticamente esta decisión”, que considera “responsable y modélica”, algo que permite al Real Madrid sentirse “orgulloso” de los miembros que forman “esta gran familia” y de su “inquebrantable cultura de valores, que se hace especialmente valiosa en momentos de dificultad como este”.

“De igual forma, el Real Madrid, sus socios y aficionados, quieren hacer llegar todo su cariño y solidaridad a quienes hayan sufrido las consecuencias directas de esta enfermedad que nos está golpeando a todos, especialmente a aquellos que hayan perdido algún familiar o algún ser querido” y desea “una pronta recuperación a todos los enfermos” y su “profundo agradecimiento” a todas las personas que están desarrollando una función esencial, ejemplar y solidaria contra el COVID-19.