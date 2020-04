La noticia sobre Ronaldinho que ha desmentido un indignado Messi

Leo Messi ha estallado contra las fake news que han hablado de su futuro y de que podía fichar por Newell’s Old Boys o por el Inter de Milán. Le ha molestado eso y que también se dijera que podría haber pagado la fianza de Ronaldinho para que el brasileño pudiera salir de la cárcel de Paraguay donde ha pasado preso las últimas semanas.

"Lo que dijeron en este mismo medio sobre Newell’s hace unas semanas también era falso. Menos mal que nadie les cree...”, ha escrito Messi,

Messi está muy enfadado y como ocurrió cuando contestó a Abidal, ha hecho de Instagram su medio de comunicación. Hace años no le importaba estar callado, pero con los años y con la conciencia de su importancia en el Barcelona ha hecho que cambie de opinión.

Ya no es el futbolista que no hacía ruido fuera del campo, ahora o al menos desde hace un tiempo, decidió que no se iba a callar y no iba a dejar pasar una.