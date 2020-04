Alfonso Reyes ha contestado con su humor habitual al aviso de Twitter de que algunas de las opciones de la red social no las va a poder seguir utilizando: “Ser un huelenalgas heteropatriarcal machista comeniños imperialista judeomasón es lo que tiene”, ha escrito con humor e ironía el ex jugador de baloncesto como respuesta a Twitter, donde se ha convertido en una pequeña celebridad tanto por sus opiniones por cómo fue contando su coronavirus.

Algunos seguidores le han dicho que a ellos también les ha sucedido algo parecido, que también Twitter les ha dicho que "que tu cuenta incumple la política de Twitter relativa al spam. Se limitará tu capacidad de seguir, dar Me gusta y retwittear durante el siguiente período de tiempo». Suele ser una media de 3 días durante los que no se puede retwittear ni dar me gusta.

Reyes se lo ha tomado con humor porque sus últimos tuit no eran especialmente polémico: 28° día de campaña. 13° de recuperación. El enemigo está acorralado y ha izado la bandera blanca. No se entera de que aquí no se hacen prisioneros, me paso la Convención de Ginebra vírica por el forro. Fuerza y esperanza para los compañeros de lucha. Recuerdo y respeto", contaba acerca de su pelea continua y larga contra el coronavirus. Ese lenguaje guerrero es el que ha ido usando durante toda la enfermedad.

Sí es verdad que otras veces sí que ha escrito de política y que su último retuit era más crítico: “No es ya que Fernando Simón tenga una relación complicada con la verdad, yo creo que tiene una relación complicada con la realidad. Es un caso curiosísimo como en todo momento ha pretendido que la realidad se ajustara a su interpretación y no al revés. Ha costado caro. Ahí sigue”, era lo que decía Guille Ortiz, uno de los tuiteros que con más criterio está siguiendo y analizando los datos diarios. Alfonso Reyes retuiteaba ese comentario sin añadir nada más.

Pero los dos anteriores, por ejemplo, eran para ayudar: “Buenas noches, perdona que te moleste: estoy buscando como loco un medicamento para mi padre en Madrid. Mysoline 250 mg. Puedes ayudarme a difundirlo? GRACIAS!!!”, le pedía uno

“Desde Huesca se ha lanzado una campaña de Crowdfunding para fabricar mascaras de protección que están llegando a sanitarios de toda España. @alfreyes14 tú qué has pasado por esto... ¿Nos ayudas a dar difusión? Gracias!”, decía otro.